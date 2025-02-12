Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ángela Aguilar en el ojo del huracán tras gesto durante reciente concierto

El momento que ha sido ampliamente comentado en redes sociales, sucedió en medio de un reciente concierto que la cantante ofreció en Estados Unidos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center.
Ángela Aguilar enfrenta críticas por gesto durante concierto. Foto | Giorgio Viera.

Una vez más, la cantante Ángela Aguilar volvió a estar en el centro del debate luego de un gesto que protagonizó en uno de sus recientes conciertos en Texas, Estados Unidos.

¿Por qué Ángela Aguilar causó revuelo en su más reciente concierto?

Y es que, en medio del show que ofreció a sus fanáticos, la cantante sorprendió al arrodillarse en pleno escenario para expresar su agradecimiento por el apoyo que ha recibido, especialmente en los momentos de dificultad.

A través de los videos que se han difundido en las plataformas digitales y que han sido ampliamente comentados por los internautas, se puede apreciar el momento exacto en el que la intérprete se inclinó como un gesto de gratitud hacia sus seguidores.

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY.
La razón por la que Ángela Aguilar está en el ojo del huracán. Foto | Arturo Holmes.

Frente al emotivo gesto de la joven, en los videos que circulan se puede escuchar como las personas presentes, le manifiestan su respaldo con la siguiente expresión: “¡No estás sola!”.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar durante su más reciente concierto?

Y aunque durante su presentación fue ovacionada, en redes ha sido duramente cuestionada, pues, quienes están de su lado, aseguran que este acto demuestra su entrega y amor el público, sin embargo, otros creen que todo se trataría de una posible estrategia para limpiar su imagen.

“Solo a Dios me arrodillaría”, “La neta ya hasta da lástima”, “Qué peliculera”, “No estás sola, estás solísima”, “Reuní más gente cuando me caí en la calle”, “Es una de las mejores voces mexicanas”.

Ángela Aguilar llega a la ceremonia de los Premios Platino al cine iberoamericano en el hotel Xcaret de Playa del Carmen.
Ángela Aguilar fue criticada tras arrodillarse en pleno concierto. Foto | Carl de Souza.

¿Ángel Aguilar volvió a estar en el centro de la polémica?

Este momento que volvió a ser tendencia, se suma aotras polémicas que han perseguido a la artista en las últimas semanas, algunas de ellas relacionadas con sus conciertos, además de los fuertes señalamientos debido a su romance y posterior matrimonio con el cantante Christian Nodal.

Y es que, para nadie es un secreto que desde que la pareja de artista confirmó su noviazgo, ambos han sido objeto de críticas, sobre todo por los rumores que infidelidad que rodearon la relación, pues, cabe recordar, que Nodal era novio de Cazzu, y a pocas semanas de terminar con la argentina, fue captado con la hija de Pepe Aguilar.

