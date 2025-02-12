Ángela Aguilar en el ojo del huracán tras gesto durante reciente concierto

Una vez más, la cantante Ángela Aguilar volvió a estar en el centro del debate luego de un gesto que protagonizó en uno de sus recientes conciertos en Texas, Estados Unidos.

¿Por qué Ángela Aguilar causó revuelo en su más reciente concierto?

Y es que, en medio del show que ofreció a sus fanáticos, la cantante sorprendió al arrodillarse en pleno escenario para expresar su agradecimiento por el apoyo que ha recibido, especialmente en los momentos de dificultad.

A través de los videos que se han difundido en las plataformas digitales y que han sido ampliamente comentados por los internautas, se puede apreciar el momento exacto en el que la intérprete se inclinó como un gesto de gratitud hacia sus seguidores.

La razón por la que Ángela Aguilar está en el ojo del huracán. Foto | Arturo Holmes.

Frente al emotivo gesto de la joven, en los videos que circulan se puede escuchar como las personas presentes, le manifiestan su respaldo con la siguiente expresión: “¡No estás sola!”.

Y aunque durante su presentación fue ovacionada, en redes ha sido duramente cuestionada, pues, quienes están de su lado, aseguran que este acto demuestra su entrega y amor el público, sin embargo, otros creen que todo se trataría de una posible estrategia para limpiar su imagen.

“Solo a Dios me arrodillaría”, “La neta ya hasta da lástima”, “Qué peliculera”, “No estás sola, estás solísima”, “Reuní más gente cuando me caí en la calle”, “Es una de las mejores voces mexicanas”.

Ángela Aguilar fue criticada tras arrodillarse en pleno concierto. Foto | Carl de Souza.

Este momento que volvió a ser tendencia, se suma aotras polémicas que han perseguido a la artista en las últimas semanas, algunas de ellas relacionadas con sus conciertos, además de los fuertes señalamientos debido a su romance y posterior matrimonio con el cantante Christian Nodal.

Y es que, para nadie es un secreto que desde que la pareja de artista confirmó su noviazgo, ambos han sido objeto de críticas, sobre todo por los rumores que infidelidad que rodearon la relación, pues, cabe recordar, que Nodal era novio de Cazzu, y a pocas semanas de terminar con la argentina, fue captado con la hija de Pepe Aguilar.