Jhorman Toloza recordó su gesto con Juanda Caribe y aseguró que inspiró momento en los premios Óscar

Jhorman Toloza, esposo de Alexa Torrex, causó revuelo al revivir el momento en el que le regala una prenda femenina a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3.

Jhorman Toloza lanza pulla a Juanda Caribe. (Foto Canal RCN)

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¿Qué publicó Jhorman Toloza sobre el sucedo de la prenda femenina en La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 15 de marzo se realizaron los premios Óscar en Los Ángeles, California. Durante la gala se presentó un curioso instante entre Robert Downey Jr. y Chris Evans, cuando el intérprete de Iron Man le obsequió una prenda al actor que personifica al Capitán América, generando risas entre los asistentes.

El cucuteño aprovechó la coincidencia para lanzar una pulla e insinuar que estaban copiando el polémico momento vivido en la casa más famosa del país.

Toloza aseguró que Robert se basó en él para recrear la escena, lo que desató toda clase de reacciones, especialmente entre los seguidores del reality, quienes no dudaron en comentar la ocurrencia.

¿Cómo ha reaccionado Jhorman Toloza al shippeo de Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

El cucuteño ha estado envuelto en varias controversias desde que su esposa Alexa confesó sentirse confundida por la cercanía de Tebi.

Estas declaraciones generaron comentarios divididos entre los internautas y hasta entre los compañeros de la creadora de contenido.

Ayer mismo, Eidevin se le posicionó a la norte santandereana para pedirle que respetara a su esposo, recordándole que fue ella quien inició el “shippeo” con Tebi porque, según el costeño, las cámaras ya no le prestaban la misma atención.

Los señalamientos avivaron el debate y pusieron nuevamente a Jhorman en el foco mediático. Sin embargo, él ha reiterado públicamente que está más firme que nunca con su esposa Alexa, algo que se reflejó en las votaciones más recientes.

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Aunque la gala estuvo marcada por momentos de tensión, Alexa volvió a obtener la votación más alta, consolidándose como una de las favoritas del público. En contraste, Beba, considerada una de las rivales más fuertes, fue la eliminada de la noche, lo que dejó a la creadora de contenido con un camino más despejado hacia la final.