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Katy Perry habría realizado arriesgada maniobra que puso en riesgo su vida durante un videoclip

Katy Perry se volvió viral tras protagonizar una arriesgada escena que alarmó a sus seguidores en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Katy Perry se hace viral por un supuesto video.
Katy Perry se hace viral por un supuesto video realizando una maniobra arriesgada para uno de sus videoclips. (Foto Monica Schipper/AFP)

La cantante estadounidense Katy Perry se volvió viral en redes sociales al prenderse fuego por todo el cuerpo para uno de sus videoclips.

Katy Perry no ha dado declaraciones.
Katy Perry no ha dado declaraciones ni ha confirmado que sea ella la del clip viral. (Foto Canal RCN)

La artista reapareció ante la opinión pública luego de hacer oficial su noviazgo con el exministro canadiense Justin Trudeau.

¿Por qué se prendió en fuego Katy Perry?

Reconocida por la producción de sus videos musicales, Perry causó angustia entre sus seguidores al realizar una peligrosa maniobra para lograr una toma perfecta.

En el clip se le ve vestida de blanco, envuelta en llamas por unos segundos, hasta que se lanza al suelo mientras grita y su equipo corre a auxiliarla.

El video se difundió en cuestión de minutos y generó preocupación, pues no se conocen más detalles del suceso.

Muchos internautas resaltaron el compromiso de Katy con sus obras, pero la criticaron por poner su vida en riesgo, recordando que existen dobles de acción entrenados para este tipo de escenas.

Aunque no hay confirmación oficial, en redes se especula que el clip corresponde a su nuevo tema titulado “Watch it burn”.

La cantante no ha dado declaraciones, lo que alimenta la idea de que todo podría tratarse de una estrategia promocional.

La artista siempre ha buscado impactar con sus producciones audiovisuales. Desde sus inicios, Perry ha apostado por propuestas visuales innovadoras que acompañan sus canciones y refuerzan su identidad artística.

En esta ocasión, la decisión de prenderse fuego parece responder a la intención de transmitir un mensaje de intensidad y dramatismo, acorde con el título de su nuevo sencillo. Sin embargo, la ejecución generó debate sobre los límites entre el arte y la seguridad personal.

¿Katy Perry tiene una hija con el actor Orlando Bloom?

Más allá del revuelo por el videoclip, Katy Perry también ha dado de qué hablar en el ámbito personal. La cantante se ha mostrado muy feliz junto a su nueva pareja, Justin Trudeau, luego de terminar su relación con el actor Orlando Bloom, con quien tiene una hija llamada Daisy.

Su nueva etapa sentimental ha sido recibida con curiosidad por parte de sus seguidores, quienes destacan que la artista luce renovada y plena en esta faceta de su vida.

Katy Perry bajo el ojo.
Katy Perry bajo el ojo de la opinión pública. (Foto Canal RCN)
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