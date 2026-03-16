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¿Timothée Chalamet perdió el Oscar por sus declaraciones o por la ‘maldición’ Kardashian?”

La derrota de Timothée Chalamet en los Óscar generó debate en redes, donde surgieron teorías sobre sus declaraciones y la “maldición Kardashian”.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Timothée Chalamet perdió el Oscar por sus polémicas declaraciones o por la “maldición” Kardashian?
¿Timothée Chalamet perdió el Oscar por sus polémicas declaraciones o por la “maldición” Kardashian? (Foto Jean Baptiste Lacroix / AFP)

La reciente derrota de Timothée Chalamet en los premios Premios Óscar ha desatado todo tipo de debates en redes sociales.

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Tras no llevarse la estatuilla a Mejor Actor, usuarios comenzaron a especular sobre las posibles razones detrás del resultado.

Entre las teorías que circulan en internet hay dos que se han repetido con más fuerza: las críticas que recibió el actor por unos comentarios sobre el ballet y la ópera, y la llamada “maldición de las Kardashian”, una creencia popular que suele mencionarse cada vez que una pareja de la famosa familia atraviesa una polémica.

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet?

La controversia comenzó después de que Chalamet participara en un evento organizado por CNN y Variety, donde habló sobre diferentes disciplinas artísticas.

Durante la conversación, el actor comentó que no tenía interés en trabajar en producciones relacionadas con el ballet o la ópera. En su intervención, expresó que estas áreas del arte suelen estar impulsadas por personas que intentan mantener vivas esas tradiciones, aunque sugirió que actualmente no generan el mismo interés en el público.

Aunque posteriormente aclaró que respeta profundamente a quienes se dedican a estas disciplinas, sus palabras generaron críticas entre algunos artistas y seguidores de estas artes escénicas.

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Las declaraciones se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron un debate entre quienes consideraron que el comentario fue despectivo y quienes defendieron que se trató simplemente de una opinión personal del actor.

Timothée Chalamet recibió críticas por comentarios sobre el ballet.
Timothée Chalamet recibió críticas por comentarios sobre el ballet. (Foto ANGELA WEISS / AFP)

¿Qué es la “maldición de las Kardashian”?

Tras la ceremonia de los Óscar, otra teoría comenzó a circular en redes sociales: la supuesta “maldición de las Kardashian”.

Este término suele utilizarse de forma irónica en la cultura pop para referirse a la creencia de que los hombres que mantienen relaciones sentimentales con integrantes de la familia Kardashian–Jenner terminan enfrentando problemas personales o profesionales.

El rumor volvió a cobrar fuerza debido a la relación que Chalamet mantiene desde hace varios años con Kylie Jenner.

¿La maldición Kardashian alcanzó a Timothée Chalamet? Las teorías tras perder el Oscar
¿La maldición Kardashian alcanzó a Timothée Chalamet? Las teorías tras perder el Oscar (Foto Amy Sussman / AFP)

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Según esta teoría viral, el actor habría sido afectado por esta supuesta “maldición” tras perder la estatuilla frente a Michael B. Jordan, quien finalmente se llevó el premio a Mejor Actor por su trabajo en el cine.

Sin embargo, expertos y analistas coinciden en que la llamada “maldiciónno tiene ninguna base real. Se trata más bien de una narrativa que se ha repetido durante años en medios de entretenimiento y redes sociales, donde suele utilizarse para explicar coincidencias en la vida de las celebridades.

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