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¿Altafulla se convirtió en padre? Conoce la curiosa anécdota que contó en redes

Altafulla habló en redes de sus “hijos” y terminó contando el curioso accidente que vivió en su apartamento.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Altafulla es padre? El artista contó el curioso accidente que vivió con sus “hijos”
¿Altafulla es padre? El artista contó el curioso accidente que vivió con sus “hijos” (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

El cantante Andrés Altafulla volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir una anécdota inesperada sobre un curioso incidente que vivió en su apartamento.

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El artista, recordado por haber ganado la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, relató a sus seguidores una situación que comenzó como un gesto cotidiano y terminó convirtiéndose en un momento tan inesperado como gracioso.

¿Altafulla es padre?

Durante su relato, el cantante comenzó bromeando con la idea de que debía cumplir con sus responsabilidades como “padre” antes de salir de viaje.

Sin embargo, rápidamente aclaró que se refería a sus plantas, a las que suele cuidar en su apartamento.

Altafulla explicó que, antes de salir por varios días, quiso asegurarse de dejar todo listo en su casa. Por eso decidió regar las plantas que tiene en su casa para evitar que se marchitaran mientras él estaba fuera.

Lo que no imaginaba era que ese momento aparentemente sencillo terminaría provocando un accidente que lo sorprendió incluso a él mismo.

Altafulla confesó que es padre de unas plantas.
Altafulla confesó que es padre de unas plantas. (Foto Canal RCN)

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¿Qué accidente casi causa Altafulla?

Según contó el propio artista, decidió llenar su licuadora con agua para poder regar sus plantas con mayor facilidad. Con el recipiente comenzó a echar agua a varias de las matas que tiene en su balcón.

Después de regar algunas de ellas, todavía quedaba un poco de agua dentro del vaso de la licuadora. Fue entonces cuando tomó la decisión de lanzarla hacia el balcón para terminar de mojar las plantas.

En ese momento ocurrió lo inesperado: la cuchill4 del electrodoméstico se desprendió y salió disparada hacia el exterior del edificio.

Altafulla sufrió un accidente regando sus plantas.
Altafulla sufrió un accidente regando sus plantas. (Foto Freepik)

Altafulla explicó que vive aproximadamente en un piso alto —cerca del 20— por lo que el objeto cayó varios metros hasta llegar a la zona inferior del conjunto residencial. En su relato, contó que la cuchill4 terminó golpeando un árbol y rompió una de sus ramas.

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Afortunadamente, el incidente no causó daños a ninguna persona.

Tras darse cuenta de lo ocurrido, el cantante decidió bajar para buscar la pieza. Allí encontró a un trabajador del lugar, a quien le pidió ayuda para recuperar la cuchilla.

Según relató, el hombre accedió a ayudarlo y juntos lograron encontrar el objeto. Altafulla también comentó entre risas que el trabajador tenía una lesión en una pierna, algo que él mismo padece.

Aunque el accidente no pasó a mayores, la historia rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron entre risas y sorpresa ante la inesperada anécdota del cantante.

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