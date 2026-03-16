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¡Luto en el cine! Murió reconocido actor que participó en Back to the Future: ¿quién es?

Un reconocido actor que participó en Back to the Future falleció a los 89 años, según confirmó su familia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocido actor de Back to the Future: tenía 89 años
Falleció reconocido actor de Back to the Future: tenía 89 años. (Foto Theo Wargo / AFP) (Foto FreePik)

El mundo del cine y la televisión despide a un reconocido actor estadounidense que participó en diversas producciones durante varias décadas y que también tuvo un papel en la popular saga de ciencia ficción Back to the Future.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, generando reacciones entre seguidores y colegas de la industria.

A lo largo de su carrera, el intérprete construyó una trayectoria sólida tanto en el cine como en la televisión, participando en proyectos que marcaron diferentes épocas de Hollywood.

¿Quién es el actor de Back to the Future que falleció?

El actor que murió fue Matt Clark, quien falleció a los 89 años tras una larga carrera en la industria del entretenimiento.

Clark participó en numerosas producciones cinematográficas y televisivas desde mediados del siglo 20, lo que lo llevó a trabajar con importantes figuras del cine estadounidense.

Durante su trayectoria también se destacó por su presencia en el género del western, apareciendo en producciones junto a reconocidos actores como Clint Eastwood y John Wayne.

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Además de su paso por el cine, el actor tuvo una amplia participación en televisión. A lo largo de los años apareció en populares series como Bonanza, Kung Fu y Dynasty, entre otras producciones que consolidaron su presencia en la pantalla chica.

Entre sus trabajos más recordados también se encuentra su participación en la película de culto The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension, así como su aparición en la tercera entrega de la saga Back to the Future Part III, donde interpretó al cantinero en una de las escenas del filme.

Murió Matt Clark, actor que participó en Back to the Future Part III
Murió Matt Clark, actor que participó en Back to the Future Part III. (Foto Frazer Harrison / AFP)

¿Cuál fue la causa de muerte de Matt Clark?

De acuerdo con lo informado por su familia, Matt Clark falleció el domingo 15 de marzo por la mañana en su casa ubicada en Austin, Texas.

Según explicaron sus familiares, el actor murió debido a complicaciones que surgieron después de una cirugía de espalda a la que se había sometido recientemente.

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Tras conocerse la noticia, sus allegados lo recordaron como una persona profundamente comprometida con su trabajo. También destacaron que siempre valoró más el oficio de actuar y las relaciones humanas que la fama o el reconocimiento.

Para su familia, Clark fue un hombre que disfrutó plenamente su carrera y que se sentía agradecido por las oportunidades que tuvo a lo largo de su vida en el mundo del entretenimiento.

Falleció Matt Clark, actor de Back to the Future y series clásicas de TV
Falleció Matt Clark, actor de Back to the Future y series clásicas de TV. (Foto Frazer Harrison / AFP)
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