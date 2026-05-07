Maiye Torrex lanzó contundente mensaje tras encontrar daños en el apartamento de Alexa Torrex

Luego de que Alexa Torrex mostrara cómo encontró su apartamento tras salir de La casa de los famosos Colombia, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de su hermana, Maiye, quien decidió pronunciarse públicamente sobre la situación.

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¿Qué pasó en el apartamento de Alexa Torrex?

La situación se conoció luego de que Alexa Torrex reapareciera en redes sociales con un video en el que mostró el estado en el que encontró su vivienda tras terminar su participación en La casa de los famosos Colombia.

En las imágenes se observaban diferentes espacios del apartamento desordenados, objetos fuera de lugar y algunos elementos, como su tocador personal y maquillaje, afectados.

"Forzaron mi apartamento para entrar, ver que se llevaron mis cosas; desordenado, sucio", dijo.

La influenciadora también aseguró que varias de sus pertenencias ya no estaban dentro del inmueble y explicó que una de las cerraduras habría sido forzada para ingresar al lugar. Además, mostró varios mensajes distribuidos dentro de la vivienda.

Uno de los textos hacía referencia a que la influenciadora se habría quedado “sin su luz”. Además, otro mensaje señalaba que Alexa Torrex había ganado el apoyo de Colombia, pero lo había perdido a él, frases que varios internautas relacionaron con Jhorman Toloza.

“Felicitaciones, te ganaste a Colombia para perderme a mí”

Alexa Torrex encontró inesperados mensajes en su apartamento / (Fotos del Canal RCN)

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¿Qué dijo Maiye Torrex tras los daños del apartamento de Alexa Torrex?

Maiye Torrex, hermana de Alexa, decidió pronunciarse públicamente después de que se conocieran las imágenes del apartamento. La joven comentó directamente en una publicación compartida por RCN Radio y su mensaje no pasó desapercibido entre los usuarios.

En sus palabras, Maiye reflexionó sobre los cambios que pueden surgir cuando una relación sentimental termina y aseguró que muchas veces las personas muestran facetas distintas en medio de este tipo de situaciones.

“Las personas no se conocen en la relación sino cuando se termina, aprendan que esto le puede pasar a cualquiera de ustedes”, escribió en el comentario.

Su reacción apareció en medio de las versiones y comentarios que han surgido alrededor de Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre los daños en su apartamento?

A través de la descripción del video y de algunas historias en Instagram, Alexa Torrex contó que todavía está intentando asimilar todo lo ocurrido desde que salió del programa. La influenciadora afirmó que regresar a su rutina ha sido más difícil de lo que esperaba.

Tranquilos que de esta salimos, ustedes saben lo fuerte que soy, mi vida ya no es la misma de antes, vendrán cosas mejores 💜✨

Alexa Torrex revela detalles sobre su regreso a la cotidianidad / (Foto del Canal RCN)

Según explicó, luego de pasar más de tres meses aislada por el reality, se encontró con situaciones personales que no imaginaba enfrentar. También señaló que esta ha sido una de las razones por las que se había mantenido alejada de las redes sociales durante los últimos días.

En medio de sus publicaciones, Torrex agradeció a las personas que le han enviado mensajes de apoyo desde que hizo pública la situación.