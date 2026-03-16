Alexa Torrex enfrentó a Eidevin López tras recibir comentarios sobre su esposo: "te va a ir mal"

Un nuevo momento de tensión se vivió en La casa de los famosos Colombia. Alexa Torrex arremetió contra Eidevin López luego de que el participante cuestionara la relación de Alexa junto a Jhorman Toloza.

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¿Por qué Alexa Torrex se molestó en La casa de los famosos Colombia?

La discusión ocurrió después de un posicionamiento dentro del reality. En ese momento, Alexa Torrex expresó su inconformidad por los comentarios que algunos compañeros estaban haciendo sobre su relación con Jhorman Toloza, su esposo.

Alexa Torrex defendió su relación con Jhorman Toloza / (Foto del Canal RCN)

La participante afirmó que estaba cansada de que otros opinaran sobre situaciones que, según ella, no conocían. Durante la conversación, confrontó a Valentino por cuestionar su “shippeo” con Tebi, acusándolo de haber afirmado que se trataba de una estrategia.

Alexa rechazó esa versión. La creadora de contenido explicó que, antes de ingresar al programa, acordó con su esposo que, aunque pudiera sentir gusto hacia alguien del reality, no habría ninguna infidelidad en su relación.

¿Qué dijo Eidevin López sobre la relación de Alexa Torrex?

Mientras Alexa y Valentino conversaban sobre el tema, Eidevin López intervino para compartir su versión de los hechos. El participante aseguró que en algún momento Alexa habría mencionado que el “shippeo” estaba planeado.

"Dijiste que ya lo tenías planeado con tu marido", afirmó.

Eidevin López asegura que el shippeo de Alexa Torrex es falso / (Foto del Canal RCN)

Ese comentario generó una reacción inmediata por parte de la participante, quien no dudó en expresar su molestia y revelarle a su compañero lo que sucedería en caso de que siguiera hablando de su familia.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras los comentarios de Eidevin López?

Tras escuchar el comentario de Eidevin, Alexa respondió de forma directa. Durante la discusión, pidió respeto y prohibió que se mencionara a su esposo dentro de las conversaciones del programa.

Alexa afirmó que no se había referido a la familia de Eidevin y pidió el mismo respeto hacia la suya. Además, le advirtió que no volviera a mencionar a su esposo y señaló que, si continuaba haciendo ese tipo de comentarios, la situación podría escalar.

"Vuélvete a meter con mi esposo y te va a ir mal, Eidevin", comentó.

Así mismo, afirmó que, según su opinión, Eidevin suele acercarse a varias participantes dentro del programa con el objetivo de generar conversación entre los televidentes, insinuando que esas relaciones dentro del reality no serían genuinas.