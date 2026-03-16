El pasado domingo 15 de marzo, se llevó a cabo la 98° edición de los Premios Oscar 2026, en la que se entregan los galardones más importantes en el cine internacional, en la que se premian las producciones más taquilleras, sofisticadas y las que adquirieron gran influencia durante el 2025.

Así también, el evento se llevó a cabo en Dolby Theatre en Hollywood, California, Estados Unidos, en la que gran variedad de celebridades que hacen parte del entretenimiento internacional tuvieron la oportunidad de asistir a la alfombra roja.

Además, el nombre de Karol G se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras cautivar con su nuevo cambio de look en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, dividiendo múltiples opiniones por parte de los internautas.

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¿Cuál fue el nuevo cambio de look con el que apareció Karol G en la alfombra de los premios Oscar 2026?

Tras varias semanas de ausencia en sus redes sociales, la cantante colombiana, Karol G, cautivó con su aparición en la alfombra de los Premios Oscar 2026 en la que cautivó con su nuevo cambio de look.

Premios Oscar 2026: así fue la aparición de Karol G. | AFP: Neilson Barnard

En las fotografías se refleja que Karol G se cortó el cabello, según muchos estilistas el corte de cabello que tiene Karol G, puede ser también nominado como un lob cut, en el que apareció en la alfombra de los Oscar 2026.

Así también, la antioqueña dividió opiniones al cautivar en la alfombra de los premios con un sofisticado vestido de color yeso pintado de óleo, el cual se estima tiene un alto valor por sus lujosos detalles, hechos por diseñadores.

¿Qué reacciones dejó la aparición de Karol G en los Premios Oscar 2026?

Tras la reciente aparición de Karol G en la alfombra de los Premios Oscar 2026 en la que gran variedad de celebridades que hacen parte del entretenimiento internacional, aprovecharon la oportunidad para felicitar a la cantante al llevar en alto el nombre de su país.

Reacciones que dejó el nuevo cambio de look de Karol G en los Premios Oscar 2026. | AFP: Jean Baptiste Lacroix

Desde luego, la artista generó una gran variedad de opiniones por parte de sus seguidores en las plataformas digitales, en la que muchos de ellos se sorprendieron tras su nueva faceta tras su ruptura con Feid, pues, generaron las siguientes reacciones en redes:

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