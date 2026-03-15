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Reconocido futbolista murió en un accidente de avioneta en Guatemala: ¿quién era?

Un futbolista murió tras un accidente aéreo en Guatemala. Autoridades confirmaron la identidad del deportista que pilotaba la aeronave.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Futbolista que pilotaba una avioneta murió tras accidente en Guatemala
Futbolista que pilotaba una avioneta murió tras accidente en Guatemala. (Imágenes de Freepik)

Las autoridades en Guatemala confirmaron las identidades de las personas que fallecieron en un accidente aéreo, entre ellos un reconocido futbolista local, quien piloteaba la aeronave.

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¿Qué futbolista falleció en Guatemala?

Se trata de Darío Doherr Pérez, un exfutbolista de 31 años, quien comandaba el Cessna 182. El accidente sucedió cuando sobrevolaban en el cantón Barrios, en el municipio e Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Futbolista que pilotaba una avioneta murió tras accidente en Guatemala
El futbolista que falleció en un accidente aéreo mientras pilotaba. (Imágenes de Freepik)

El delantero y sus acompañantes fueron trasladados en estado crítico al Hospital Nacional de San Marcos; sin embargo, el reconocido deportista y una mujer en estado de gestación perdieron la vida debido a la gravedad de las heridas.

Doherr es conocido por su trayectoria en varios clubes de Guatemala como la USAC, Antigua GFC, Xelajú MC y Comunicaciones, donde jugó hasta enero de 2023. Tras su retiro de las canchas, el jugador se dedicó a la aviación, y comenzó a ejercer como piloto.

La trágica noticia fue confirmada por la Dirección General de la Aeronáutica Civil, DGAC. Por medio de un comunicado, informaron que se trataba de un vuelo privado. Los clubes donde jugó también se han pronunciado en las redes.

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“Con profundo dolor y sentimiento, lamentamos el sensible fallecimiento de Dario Doher, ex jugador de nuestros “cisnes blancos” quien durante el tiempo que vistió la camisola de Chimaltenango FC se ganó a la afición con su carisma y sobre todo las anotaciones que nos dieron tantas alegrías. Enviamos nuestras más sinceras muestras de condolencia a toda la familia”, escribieron en la cuenta de Chimaltenango F.C.

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¿Cuál fue la última publicación en redes de Darío Doherr?

Luego del triste suceso, la última publicación de Darío Doherr se ha hecho viral. En esta, el exjugador y piloto se mostró entrenando en la tarde de un domingo en el mes de enero. El deportista no era muy activo en las redes.

Futbolista que pilotaba una avioneta murió tras accidente en Guatemala
El futbolista que murió tras pilotar una avioneta en Guatemala. (Imágenes de Freepik)

Por su parte, en Facebook, subió un corto video ocho días antes de este trágico accidente. En este, mostró unos segundos de la aeronave que piloteaba. Imágenes que hoy suman miles de visualizaciones.

Las autoridades no han confirmado el estado de las otras dos personas que estaban en la aeronave.

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