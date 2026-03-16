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Reacción de Karina García tras eliminación de Beba en La casa de los famosos Col: ¿casi llora?

Karina García compartió su inesperada reacción tras la eliminación de Beba en La casa de los famosos Col: “tengo ganas de llorar”

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reacción de Karina García tras eliminación de Beba en La casa de los famosos Col: ¿casi llora?
Eliminación de Beba en La casa de los famosos Col: así reaccionó Karina García. | Fotos: Canal RCN

El pasado 15 de marzo, Valerie de La Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser la nueva eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Beba quedó sumamente sorprendida al ver que fue eliminada de la competencia, en especial porque se quedó sin palabras tras el bajo puntaje que recibió en las votaciones de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, internautas han generado una gran variedad de opiniones tras el reciente comentario que dejó Karina García, quien es una de las host del programa digital Qué hay pa’ dañar? en el que dejó diversas opiniones.

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¿Qué opina Karina García tras la reciente eliminación de Beba de La Cruz en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Karina García se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más influyentes del país no solo por demostrar su gran habilidad en el campo de las redes, sino que también, por ser una de las host del programa digital: Qué hay pa’, dañar?

Reacción de Karina García tras eliminación de Beba en La casa de los famosos Col: ¿casi llora?
Esto dijo Karina García tras la eliminación de Beba. | Foto: Canal RCN

Por su parte, la reciente eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia ha dejado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales, en especial por parte de Karina García a quien le tomó por sorpresa.

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En un reciente video compartido por parte de Qué hay pa’ dañar?, Karina aprovechó la oportunidad para compartir su punto de vista acerca tras la eliminación de Beba, pues expresó las siguientes palabras:

“Ay no, qué fuerte. Miren la cara de Beba y de Tebi, no, se fue Beba, muchachos, ¿qué opinan? Vamos a ver a Mariana cómo reacciona. Tengo ganas de llorar, no sé por qué si no es mi amiga. No lo puedo creer”, agregó Karina García.

Reacción de Karina García tras eliminación de Beba en La casa de los famosos Col: ¿casi llora?
Esta fue la razón por la que Beba fue eliminada de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la razón por la que Beba fue la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026?

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Cabe destacar que Beba de la Cruz generó una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de su reciente eliminación.


La razón principal por la que se convirtió en eliminada el pasado 15 de marzo se debió a causa del bajo puntaje que recibió en la votación con un total del 9.50% de los votos, dejando un profundo vacío en la competencia, en especial por parte de Valentino Lázaro y Mariana Zapata con quienes construyó una especial amistad.

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