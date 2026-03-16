María Alejandra Manotas, ex de Alejandro Riaño, se mostró conmovida tras dar fin a su relación

Las redes sociales reaccionaron luego de que María Alejandra Manotas, ex de Alejandro Riaño, apareciera en redes sin su pareja y surgieran preguntas sobre su relación. Ante la cantidad de mensajes, la influencer decidió pronunciarse y explicar qué ocurrió en su vida sentimental.

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¿Quién es la expareja de María Alejandra Manotas?

Aunque en redes varios internautas recuerdan que Mari Manotas sostuvo una relación sentimental con Alejandro Riaño por varios años, no es de él de quien se habla. La reciente ruptura de la creadora de contenido se dio con Alejandro Calderón.

Maria Alejandra Manotas confirmó su ruptura con Alejandro Calderón / (Foto del Canal RCN)

Calderón es un administrador de negocios. Se desempeña como empresario y ha liderado proyectos en los sectores de tecnología y entretenimiento.

La pareja se conoció aproximadamente seis meses después de que María Alejandra se divorciara del comediante Alejandro Riaño (marzo de 2022). En varias ocasiones destacó que, aunque ella no buscaba algo serio, las cosas "fluyeron" con el tiempo.

¿Qué dijo María Alejandra Manotas sobre su ruptura con Alejandro Calderón?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Manotas contó que había recibido numerosos mensajes preguntándole por su situación sentimental. Ante las dudas de sus seguidores, decidió aclarar lo que estaba ocurriendo.

En su mensaje explicó que, aunque no estaba obligada a dar detalles sobre su vida personal, quiso hablar del tema con sinceridad. El 15 de marzo reveló que su relación terminó hace dos meses.

María Alejandra Manotas revela detalles de su ruptura con Alejandro Calderón / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido aseguró que está atravesando una tusa, proceso que le ha dolido. Así mismo, afirmó que la decisión se tomó desde el amor y la madurez que tenía con su expareja.

Mari también habló sobre Alejandro Calderón y dejó claro que mantiene una percepción positiva de él. En el video aseguró que le desea bienestar en su vida y que espera que le vaya bien en sus proyectos personales.

"Yo a ese tipo lo amo, lo adoro, le deseo lo mejor del mundo. La mujer que se quede con él, la más afortunada del mundo"; destacó.

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¿Por qué María Alejandra Manotas terminó su relación con Alejandro Calderón?

En su explicación, Manotas afirmó que la ruptura no se dio por conflictos o situaciones negativas. Según contó, los planes y los tiempos personales no coincidían, lo que llevó a que la relación no continuara.

“Estábamos en timings de vida diferentes”, expresó.

La creadora de contenido indicó que, aunque le ha costado aceptar la ruptura, acepta la decisión debido a que fue tomada por ambos. Mari destacó que el distanciamiento se dio tras una conversación basada en el respeto y la madurez.