Así reaccionó La Toxi Costeña tras la salida de Beba de La casa de los famosos Colombia

La gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia volvió a generar conversación en redes sociales. Tras conocerse la salida de Beba del reality, una publicación de La Toxi Costeña llamó la atención y despertó interpretaciones entre los internautas.

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¿Por qué Beba salió de La casa de los famosos Colombia?

El 15 de marzo se realizó una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN. Esta vez, Valerie de La Cruz, conocida como Beba, fue la concursante que, por decisión de los televidentes, salió del programa.

Beba de la Cruz, eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Su eliminación se definió luego de que obtuviera el porcentaje más bajo en la votación del público. La participante alcanzó el 9.50 % de los votos, resultado que la ubicó en el último lugar entre los nominados de la semana.

Tras enfrentarse a concursantes como: Alexa Torrex, Manuela Gómez, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Campanita, Beba se convirtió en la más reciente eliminada del reality.

Su salida generó varias opiniones entre los seguidores del programa. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de La Toxi Costeña, quien llamó la atención tras revelar cómo percibió el resultado.

¿Cómo reaccionó La Toxi Costeña a la salida de Beba?

Tras confirmarse la eliminación, algunos usuarios en redes comenzaron a revisar las reacciones de figuras que han comentado el reality. Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de La Toxi Costeña.

A través de la red social X, antes conocida como Twitter, compartió un mensaje que decía:

“No aguantó un placazo”.



Aunque la publicación no mencionaba directamente a Beba, varios internautas interpretaron que el comentario estaría relacionado con la reciente eliminación de la participante del programa.

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¿Cómo era la relación entre Beba y La Toxi Costeña?

La relación entre Beba y La Toxi Costeña ha sido ampliamente comentada entre los internautas.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando algunos participantes compararon la manera de hablar de Beba con la de La Toxi Costeña, quien participó en una temporada anterior de La casa de los famosos. Ante esta situación, Beba expresó su desacuerdo con esa comparación.

Beba es comparada con La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Posteriormente, La Toxi Costeña respondió a estas declaraciones en diferentes espacios y señaló que no estaba de acuerdo con ese tipo de comparaciones dentro del programa.

"La que no se puede comparar conmigo es ella... yo tenía ese juego analizado desde el día uno".

Estas diferencias han sido tema de conversación entre los seguidores del formato, quienes continúan analizando lo que ocurre tanto dentro de la casa como en las redes sociales de quienes han participado en temporadas anteriores del reality.