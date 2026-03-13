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Así reaccionó Melissa Gate tras al regreso de Altafulla a La casa de los famosos

Melissa Gate reaccionó al anuncio del regreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia, lo que generó comentarios en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Melissa Gate reaccionó al regreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate llamó la atención tras el regreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras confirmarse el regreso de Andrés Altafulla a La casa de los famosos Colombia, se generaron varios comentarios en redes sociales. La inesperada reacción de Melissa Gate no pasó desapercibida entre los seguidores del reality.

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¿Cuándo volverá Altafulla a La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo a la información proporcionada por la cuenta oficial del Canal RCN, Altafulla ingresará al reality el lunes 16 de marzo del 2026. Su llegada se dará durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que continúa con diferentes cambios en sus dinámicas.

¿Cuándo volverá Altafulla a La casa de los famosos Colombia?
Altafulla regresa a La casa de los famosos Colombia el 16 de marzo / (Foto del Canal RCN)

Aunque, por el momento, la producción no ha revelado cuál será su tiempo de estadía, su regreso ha dado de qué hablar. En redes, los internautas especulan acerca de cuál será su función en el reality y de qué manera interferirá en las relaciones de los participantes.

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¿Qué hará Altafulla durante su regreso a La casa de los famosos Colombia?

Altafulla, quien fue el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, volverá en medio de una dinámica especial dentro del programa.

De acuerdo con la información revelada en redes, el artista participará en "La semana de la tiranía" y tendrá una misión relacionada con el participante que obtenga el liderazgo.

¿Qué hará Altafulla durante su regreso a La casa de los famosos Colombia?
Altafulla regresa a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La propuesta cambiará algunas reglas dentro de la casa. El líder contará con la posibilidad de establecer ciertas decisiones que afectarán la convivencia entre los participantes.

Durante su participación, Altafulla llegará a analizar cómo se desarrollan las relaciones e influir en algunas de las estrategias que implementen los participantes del reality.

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¿Cómo reaccionó Melissa Gate a la llegada de Altafulla?

Tras el anuncio del regreso de Altafulla, algunos usuarios en redes revisaron las reacciones de varios participantes del programa. Una de las que más llamó la atención fue la de Melissa Gate, quien también participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Los internautas notaron que Melissa Gate interactuó con la publicación del anuncio oficial del reality en redes sociales. La creadora de contenido dejó un “me gusta” en el post donde se confirmaba el ingreso del cantante.

Aunque Gate no publicó un mensaje adicional sobre el tema, el gesto fue comentado por algunos seguidores del programa, quienes interpretaron la reacción como una señal de expectativa frente a lo que ocurrirá en la casa más famosa del país.

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