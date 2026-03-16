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Luisa Fernanda W causó revuelo tras revelar algunas ‘verdades’ de su relación con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W generó conversación tras hablar de su relación y confesar cómo resuelve sus inconvenientes con Pipe Bueno.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luisa Fernanda W llamó la atención tras revelar algunas ‘verdades’ de su relación con Pipe Bueno
Luisa Fernanda W afirma que su relación con Pipe Bueno no es perfecta / (Foto del Canal RCN)

Luisa Fernanda W volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital. Esta vez, la creadora de contenido llamó la atención tras revelar la manera en la cual soluciona los conflictos con Pipe Bueno, su pareja.

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¿Cómo Luisa Fernanda W confirmó que debía estar con Pipe Bueno?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, Luisa Fernanda W fue cuestionada acerca de la manera en la que incluía a Dios en su relación. A través de un video, la influencer sorprendió al revelar que, según ella, Él le habría confirmado que Pipe Bueno era la persona indicada.

¿Cómo Luisa Fernanda W confirmó que debía estar con Pipe Bueno?
Luisa Fernanda W le preguntó a Dios acerca de su relación con Pipe Bueno / (Foto del Canal RCN)

Luisa afirmó que, antes de iniciar la relación, le habría preguntado a Dios acerca de lo que debía suceder con su actual pareja:

"Entre más le preguntaba, Él más hacía cosas para que Pipe y yo nos acercáramos", destacó.

Ante las declaraciones, el cantante le dio un beso y afirmó que él fue hecho a la medida de su esposa, una frase que no pasó desapercibida y que terminó llamando la atención de quienes siguen a la pareja.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno?

Tras sus declaraciones, la creadora de contenido llamó la atención tras revelar que no todo es perfecto y que, como en toda relación, a veces enfrentan momentos de dificultad.

"Ojo, no todo es perfecto", reveló.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno?
Luisa Fernanda W reveló que no todo es perfecto en su relación con Pipe Bueno / (Foto de AFP)

En compañía del cantante, reveló que también atraviesan momentos “no tan buenos”. Por su parte, Pipe Bueno aseguró que en varias ocasiones discuten y destacó que, según él, esa es una de las claves para que su relación funcione de manera adecuada.

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¿Cómo solucionan sus discusiones Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Luisa también destacó que, como pareja, suelen conversar mucho. Según contó la creadora de contenido, hay momentos en los que pueden pasar horas hablando sin aburrirse.

"Eso nos ayuda también a nuestra relación", destacó.

La influencer afirmó que, pese a ello, hay momentos en los que no soporta a su pareja. Incluso le preguntó a Pipe si a él le ocurría lo mismo, a lo que el cantante respondió que sí y aseguró que es algo normal dentro de una relación.

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