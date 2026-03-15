El jefe revolucionó La casa de los famosos Colombia al cambiar las reglas de juego: ¿qué anunció?

En un nuevo domingo de eliminación en La casa de los famosos Colombia, los participantes fueron sorprendidos por el Jefe, quien hizo un importante anuncioqque revolucionó de inmediato el juego.

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¿Cuál fue el importante anuncio que hizo el Jefe de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este domingo 15 de marzo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán se conectaron como de costumbre con los participantes, sin embargo, justo cuando le iban a dar paso a uno de los momentos más esperados de la noche, la presentadora reveló que, por orden del mismísimo Jefe, de ahora en adelante no se mostraran los porcentajes de las votaciones.

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Y es que, cada domingo antes de que los participantes dieran inicio al posicionamiento, Carla y Marcelo eran los encargados de mostrarles cómo iban las votaciones, esto con el fin de cada uno de los famosos que estaban en placa, dieran a conocer cuál, a su criterio, era el porcentaje que les correspondía.

¿Qué pasó en La casa de los famosos Colombia y cuál fue el cambio en las reglas de juego?

Pero ese no fue el único anuncio que se conoció al principio de la gala, pues ambos presentadores del formato también revelaron que, a partir del capítulo de hoy y en las posteriores eliminaciones, cada uno de los participantes que regresen a la competencia irán entrando de nuevo a la casa en orden aleatorio.

Lo anterior con el fin de que ninguno conozca cuál es su porcentaje y evitar que la lectura que tenga el público sobre el juego y sus favoritos, interfiera al interior del juego y lleve a los participantes a actuar de cierta manera a partir del apoyo que reciben afuera.

¿Qué pasó durante 'congelado' de la hermana de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Y a propósito de los momentos más importantes de la gala, uno sin duda fue el que protagonizó la hermana del participante Eidevin López, quien también llegó a la casa para expresar su sentir y mandar algunas pullitas, especialmente hacia Mariana Zapata, a quien no mencionó en ninguno momento pero sí hizo referencia con el siguiente comentario.

“No viniste a mendigar a amor. No eres plato de tercera mesa… Karola gracias por la bata para mi mamá. No vino tu suegra, pero vino tu cuñada”, agregó.

Con su visita, la hermana del participante le dejó claros sus afectos a Karola, a quien además aprovechó para dejarle un obsequio que le envió su familia.