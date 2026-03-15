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Sara Uribe respondió incómoda pregunta sobre sus papás: ¿en realidad los mantiene?

Sara Uribe habló sin filtros sobre es tema y dio a conocer cómo maneja el tema económico con sus papás.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sara Uribe en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Sara Uribe reveló si mantiene a sus padres. Foto | Canal RCN.

Sara Uribe,quien hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales tras referirse a un tema que no pasó desapercibido y tiene que ver con sus padres.

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A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante del reality de convivencia ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, llevó a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

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Una de ellas estuvo relacionada con sus papás y el tema económico, puntualmente lo siguiente: "¿Tú mantienes a tus padres económicamente y le diste finca al papá?". Frente a esto, Sara no solo respondió, también aprovechó para contarle un poco a sus seguidores cómo gracias a su trabajo ha podido cumplirles sus sueños.

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"Desde muy pequeña me tocó asumir muchas responsabilidades en mi casa, la vida me puso a trabajar duro pero gracias a Dios hoy puedo decir con orgullo que pudo regalarle la casa a mi mamá y que a ella no le falta nada", señaló.

¿Qué respondió Sara Uribe tras ser interrogada en redes sobre si mantiene a sus papás?

Respecto a su padre, la también empresaria paisa, reveló que fue un hombre que toda la vida se dedicó al campo, al cultivo del café, sin embargo, contó que años atrás él decidió vender su finca con el objetivo de que ambos pudiesen comprar el terreno de Villa Sarita.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe dio a conocer si mantiene sus papás. Foto | Canal RCN.

Así mismo, dio a conocer que hoy en día le ayuda a su papá para que pueda gozar de una vida mucho más tranquila, feliz para que pueda vivir una vejez como la que se merece en el lugar que tanto ama, es decir, el campo, la naturaleza y su tierra.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Sara Uribe cuando le preguntaron por un tema de sus papás. Foto | Canal RCN.

Además de su participación en la tercera edición de La casa de los famosos, Sara Uribe ha logrado consolidar una amplia trayectoria en la televisión nacional, la cual le ha permitido no solo cumplir sus propias metas, sino también poder retribuirle a sus padres todo el esfuerzo que hicieron por ella años atrás.

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