Altafulla lanzó inesperada promesa antes de entrar a La casa de los famosos: "si llego a ganar..."

A pocas horas de lo que será su ingreso a La casa de los famosos Colombia, recientemente Andrés Altafulla sorprendió junta a La Liendra al hacer una inesperada revelación sobre su paso por esta tercera temporada.

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¿Qué dijo Altafulla a pocas horas de su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta oficial de Instagram, La Liendra capturó la atención de sus seguidores al aparecer en compañía de, nada más y nada menos, que del ganador de la segunda temporada del reality de convivencia, en esta oportunidad preparando una carne asada, "Este es el último asado antes de entrar a la casa", comentó el creador de contenido.

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Mientras ambos se mostraban complacidos de poder compartir este espacio, el influencer aseguró que Altafulla va a ingresar de nuevo a la casa para ganarse la competencia otra vez, situación que llevó a que el barranquillero bromeara al decir cómo destinaría el premio.

"Hey si yo me llego a ganar otra vez la casa de los famosos vamos 'miti' y 'miti' con la liendra porque somos una familia, la unión, papi", dijo Altafulla.

¿Cuándo entrará Altafulla a La casa de los famosos Colombia 2025?

Minutos después de mostrarse en plena preparación, La Liendra volvió a postear un video en el que ambos se pueden apreciar disfrutando de lo que juntos cocinaron, además, se felicitaron por el gran resultado.

La Liendra aseguró enviar motivado a Altafulla a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por su parte, el creador digital no dudó en asegurar que, con esta visita y la cena, va a enviar motivado al cantante para su entrada al reality del Canal RCN del que ambos hicieron parte.

Cabe señalar que, el ingreso de Altafulla a la que fue su casa el año anterior, se llevará a cabo este lunes 16 de marzo, y aunque aún no se ha confirmado la hora exacta en la que llegará, lo que sí es un hecho es que pondrá a temblar la competencia con su presencia y quizás a más de una participante.

Altafulla dice qué haría si volviera a ganar La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores del intérprete y exnovio de Karina García se mantienen expectantes no solo por su participación en la casa, sino también por la posibilidad de un encuentro en los próximos días en el programa ¿Qué Hay Pa' Dañar?, formato del que es panelista la antioqueña.