Sara Uribe celebró la ruptura de 'Las Chicas Tormenta’ en La casa de los famosos: ¿qué dijo?

Sara Uribe,quien hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente llamó la atención en redes sociales tras expresar su más sincera opinión sobre la ruptura que sufrió el equipo que se había formado por las 'Chicas Tormenta', tema que sigue generando debate entre los seguidores del programa.

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¿Qué dijo Sara Uribe sobre la división de las 'Chicas Tormenta' en La casa de los famosos Colombia?

A través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, la exparticipante del reality de convivencia no se guardó nada y, fiel a su estilo, no dudó en referirse a esta situación que tanta controversia ha provocado.

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"Después de que se separaron las chicas tormenta, yo siento que el juego también necesitaba ese sacudón, un empujón, que lo moviera un poco, que le diera un poquito de estrategia y a mi me encantó", reveló la paisa.

Además de manifestar su aprobación con lo que pasó con el grupo del que hacía parte Manuela Gómez, actual participante y su amiga, Sara no perdió la oportunidad para enviarle justamente a ella unas amorosas palabras de aliento.

"Siga resistiendo mi amor en ese juego por favor, yo sé que no ha sido fácil, que ha tenido momentos complicados incluso con sus temas de salud", le dijo.

¿Cuál fue la opinión de Sara Uribe frente a la separación de 'Las Chicas Tormenta' en La casa de los famosos Colombia?

En medio del conmovedor mensaje que Sara le envió a Manuela, no solo habló de las dificultades que ha atravesado a lo largo de estos meses de encierro, también quiso recordarle el gran rol que ejerce como mamá, además de mencionarle que todo esto que está haciendo en gran parte es por su hija Samantha, a quien su fanaticada ama y adora.

Sara Uribe dio su opinión sobre la ruptura de las chicas tormenta. Foto | Canal RCN.

"Así que yo siempre voy a aprovechar cualquier oportunidad para decirles que apoyen a mi amiga porque me encantaría que ella construyera su casa, le hiciera esta finca hermosa a Samantha, siguiera vendiendo sus productos y tuviera una tranquilidad cuando salga", comentó.

Finalmente, la exitosa modelo y empresaria antioqueña, sorprendió con una confesión y es que, aunque no es partidaria y no le gusta la gente conflictiva, reconoció que hay ciertos participantes que han logrado que esta temporada sea memorable.

Antes de despedirse, Sara no perdió la oportunidad para invitar a su comunidad a votar por Manuela, ya que es una de las participante en riesgo de eliminación este domingo 15 de marzo.

Esto dijo Sara Uribe sobre la ruptura de Las chicas tormenta. Foto | Canal RCN.

Dice que no le gusta la gente conflictiva y muy metida en el juego, pero reconoce que hay participantes que han hecho de esta temporada, una temporada memorable, invitó a que voten por manuela