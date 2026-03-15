¿Eidevin y El Sebastucho se parecen? Esto respondió Karola a Valentino en La casa de los famosos

En una de las conversaciones de La casa de los famosos Colombia, Valentino expresó que le gustaría que El Sebastucho entrará al reality del Canal RCN por el bochinche que se puede desatar con Karola, su expareja. Además, dijo que el creador de contenido se parece a Eidevin y Karola no tardó en reaccionar.

¿Eidevin López se parece a El Sebastucho, el ex de Karola?

Previo a la eliminación de este domingo 15 de marzo, Valentino especulaba con Juan Palau sobre la posibilidad de que otro famoso ingrese a la casa más famosa de Colombia. Fue allí donde se nombró a El Sebastucho.

Valentino dijo que Eidevin se parece al ex de Karola y ella respondió. (Fotos del Canal RCN)

En medio de ese diálogo, Valentino le dijo a Karola que su ex se parecía a Eidevin, el habitante con el que habría surgido un shippeo en la casa.

Lo curioso es que Karola manifestó que Valentino tenía razón y que sí tienen un parecido en su look, especialmente en su barba.

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¿Cuáles son las similitudes entre Eidevin y El Sebastucho?

Los internautas decidirán si en realidad Eidevin y El Sebastucho se parecen físicamente. Sin embargo, sí comparten algunas características.

En La casa de los famosos Colombia compararon a Eidevin con El Sebastucho, ex de Karola, y su reacción llamó la atención.

Ambos son costeños y menores de 30 años. El Sebastucho nació en Barranquilla y tiene 23 años. Mientras que Eidevin tiene 26 años y nació en Valledupar. Ambos les gusta hacer contenido de humor.

¿Qué dijo Karola de El Sebastucho en la línea de la vida?

Pocos días después de su ingreso a La casa, Karola habló de su ex en un diálogo con Carla Giraldo. En la línea de la vida, Karola dijo que “Sebas” la ayudó a poner los pies en la tierra y que su presencia fue clave para retomar su rumbo personal.

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A pesar de la ruptura, Karola y él han manifestado la bonita relación que conservan y su admiración mutua.

Aunque Karola ha hablado mucho de esta relación y de lo importante que fue, lo cierto es que poco habla de las razones que llevaron a su ruptura. Ha dicho que sentía que él necesitaba una persona distinta en su vida.

Además, manifestó que la dinámica entre ambos dejó de funcionar, por lo que decidió avanzar sin él a su lado.