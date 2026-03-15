¿Sara Uribe le retiró su apoyo a Manuela Gómez? Esto dijo la exparticipante en redes sociales

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia continúa generando un sinfín de emociones no solo al interior del reality sino también afuera, pues quienes siguen de cerca lo que ocurre en el juego no se pierden ninguna oportunidad para hablar del tema, un ejemplo de ello es Sara Uribe,quien recientemente se unió a la conversación para revelar si en realidad está apoyando a Manuela Gómez.

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¿Sara Uribe continúa apoyando a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una publicación que hizo en su cuenta de TikTok, la exparticipante de esta tercera temporada no se aguantó y, fiel a su estilo, se tomó varios minutos para grabar un video en el que expuso con detalle si aún sigue apoyando a su amiga y en general su opinión respecto a lo que ha venido pasando en los últimos días en la competencia.

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"Yo quería llegar a este tema porque la verdad ustedes están preguntándome mucho acerca del tema así que ajá, ya que no he ido a ¿Qué Hay Pa' Dañar? les voy a opinar", señaló.

Dicho esto, la antioqueña aseguró que, frente a los comentarios de ciertas personas que dicen que ella no está apoyando a Manuela, Sara dejó claro que no es cierto y, en cambio, manifestó nuevamente su apoyo a la actual participante.

Sara Uribe reveló si aún apoya a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la también empresaria y presentadora, afirmó que, no siempre considera que sea necesario estar exponiendo todo lo que se piensa en redes para generar eco sobre el juego, pues en su caso, también es una mujer ocupada y no cuenta con el tiempo para estar hablando al respecto, sin embargo, sí fue clara al mencionar que le encanta todo lo que viene pasando con Manuela.

Y aunque sí admitió que Alexa Torrex es una de las competidoras o la más fuerte de esta temporada, no titubeó ni un segundo en expresar su completo respaldo a quien considera una gran mujer, una excelente madre, pero sobre todo, su amiga.