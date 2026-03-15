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Yuli Ruiz habló de su ruptura con Alejandro Estrada y lanzó dura acusación en su contra: ¿qué dijo?

Yuli Ruiz no se quedó con nada y, sin filtros, reveló las razones que la llevaron a terminar su relación con Alejandro Estrada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Yuli Ruiz sobre su ruptura con Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

Los ánimos en La casa de los famosos Colombia parecen estar bastante elevados, o eso fue lo que quedó registrado por las cámaras en las últimas horas luego de que Yuli Ruiz decidiera romper el silencio frente a sus compañeros para hablar de los motivos que la llevaron a tomar la decisión de terminar su relación con Alejandro Estrada.

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¿Por qué Yuli Ruiz terminó su relación con Alejandro Estrada? Esto dijo

En medio de una dinámica que lideraron Karola y Campanita en las que ambos fueron los conductores de un podcast, Yuli se convirtió en una de sus invitadas, espacio en que la participante habló sin filtros sobre varias situaciones que ocurrieron con Alejandro que no fueron de su agrado.

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"Años atrás permití cosas que hoy en día no las permito, pasó la primera vez que me controló porque de un momento hasta me 3strujó, me sentí incómoda, se lo dije a él, me incomodó, no me gusta sentirme controlada", señaló Ruiz.

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De acuerdo con la antioqueña, esta fue la primera actitud de Estrada que le molestó bastante, la segunda oportunidad que tampoco fue de su gusto, fue la vez en la que ella se encontraba en el confesionario dialogando con Juan Palau, encuentro que habría indispuesto a Alejandro ya que su relación con el cantante no es la mejor.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz reveló las razones que la llevaron a terminar con Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre su ruptura con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Lo anterior, fue cuestionado por Yuli, quien se defendió diciendo que, el hecho de que el actor tengas diferencias con Palau, no quiere decir que ella también las tenga, pues desde su punto de vista es algo con lo que no está de acuerdo y debe ser resuelto entre las personas implicadas.

"Aquí la gente pretende que si yo tengo un problema con campanita y usted es mi amiga, usted también los tiene que tener y yo no soy así, entonces lo que se permite se repite", agregó.

Frente a las declaraciones de su compañera de competencia y expareja en la casa, Alejandro pidió el chance de ser invitado para poder tener su versión de lo ocurrido, y aunque inicialmente los conductores del espacio accedieron a que estuviera, terminó retirándose del sitio luego de que Karola asegurara no ser parcial y darle, en gran parte, la razón a Ruiz.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz habló de su ruptura con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
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