Las diferencias están más que marcadas entre Alexa Torrex y Manuela Gómez, y todo quedó muy evidenciado en el reciente brunch de nominados, en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué discutieron de nuevo Alexa Torrex y Manuela Gómez en La casa de los famosos 2026?

Las participantes se dijeron sus verdades, de paso, la cucuteña aclaró por qué decidió salirse de Las Chicas Tormenta para emprender una estrategia en solitario.

Todo surgió cuando Valentino Lázaro, quien lideró el brunch, preguntó sobre quién es la persona más ingenua que se deja manipular sin darse cuenta.

Manuela Gómez no dudó y señaló de inmediato a Alexa. Manuela expresó que Alexa “es ingenua en muchos sentidos, pensando siempre que toma las mejores decisiones. En muchas ocasiones no estábamos de acuerdo con sus comportamientos, pero no decíamos absolutamente nada porque acá el juego es individual y cada uno tiene que comprometerse con las decisiones y con lo que hace”.

Manuela Gómez y Alexa Torrex tomaron distancia de forma definitiva en La casa de los famosos. Foto: RCN

Gómez también la confrontó por su decisión de dejar el Minitormenta y no dudó en decir que era algo que Torrex ya tenía en mente, pero decidió guardarlo hasta el último momento.

No había encontrado la manera para ponerle punto final a eso. Para eso son las amigas… como uno en un grupo de amigos no puede hablar sinceramente con las personas que supuestamente son colegas en este juego. Lo que uno sembró en dos meses de juego, no vale absolutamente nada y todo por dejarse llevar por el juego de un polígrafo

Alexa le respondió y afirmó que no tiene nada contra ella, pero sí le reclamó por decir que se quería retirar del juego. Al respecto, Manuela le recordó que lo dijo sin dirigirse a las cámaras y la tildó una vez más de “ingenua”.

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Alexa defendió su juego y manifestó que, pese a la presión, quiere mantenerse optimista y enfocada en su objetivo, aun extrañando mucho a su prometido y a su familia en el mundo exterior. En su intervención, la cucuteña expresó que quiere que saquen de La casa a Tebi Bernal.

¿Qué pasó con el supuesto romance que nació entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Tebi Bernal y Alexa Torrex protagonizaron en la última semana un supuesto ‘shippeo’. Todo empezó cuando el deportista dijo que se estaba enamorando de Torrex; ella, mientras tanto, le recordó que tiene alguien que la espera afuera, aunque tampoco fue tan indiferente a los acercamientos de Bernal.

La situación generó tanto revuelo que hubo pronunciamiento por parte de las parejas de ambos. Jhorman Toloza, prometido de Alexa, reconoció que se siente incómodo por esa situación, pero también se mostró tranquilo y confiado respecto a las acciones de su pareja.

Alexa Torrex ha dejado claro que no quiere poner en riesgo su relación con Jhorman Toloza por su supuesto 'shippeo' con Tebi Bernal. / (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Alejandra Salguero, novia de Tebi, afirmó que veía a Alexa muy interesada en Bernal y afirmó que no dejaría pasar cualquier cosa. Salguero aclaró que, si llega a producirse, por ejemplo, un beso, daría por terminada su relación con Tebi.

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Tebi y Alejandra retomaron su relación antes de que él fuera oficializado como aspirante de La casa de los famosos. Esa situación hizo pensar mucho al deportista, quien llegó a creer que lo mejor era quedarse afuera y tratar de recuperar del todo su relación con Salguero, aunque al final aceptó el reto y resultó siendo ganador en las votaciones.