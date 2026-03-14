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La casa de los famosos Colombia: ¿Quién será el eliminado este domingo, según la IA?

Según la predicción de la IA, tres famosos tendrán mayor riesgo de ser eliminados este domingo en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA
La IA predijo que este participante será el eliminado de La casa de los famoso Colombia. (Fotos: Canal RCN)

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar con la reciente placa de nominados, en la que los televidentes conocerán el nombre del eliminado de la semana.

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¿Quiénes están nominados esta semana en La casa de los famosos Colombia?

Tras una intensa semana, los cambios en la dinámica llevaron a los famosos a vivir emociones a flor de piel en la casa más famosa.

En donde hubo incluso rupturas amorosas entre Yuli y Alejandro, además de que Mariana se alejó de Eidevin tras los comentarios que hizo su padre durante el congelado.

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Un supuesto “shippeo” entre Alexa y Tebi, les jugó una mala pasada en el que la estrategia les salió mal.

Eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA
La IA predijo que este participante será el eliminado de La casa de los famoso Colombia. (Foto: Canal RCN)

También se registraron inconvenientes en mini Tormenta, que afectó la relación entre Alexa, Manuela y Yuli.

Los espectadores pudieron notar momentos de tensión en conversaciones privadas entre Yuli con Valentino, Beba y Mariana, así como entre Alexa hablando con los del cuarto Calma.

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Tras la salida de Juan Palau de placa, quien fue salvado por Valentino, y la reacción de Juanda Caribe al ver que no tuvo apoyo de su cuarto Calma.

Finalmente, la placa de nominados de esta semana quedó de la siguiente manera: Juanda Caribe, Beba, Alexa, Manuela, Campanita y Tebi Bernal, uno de estos participantes quedará eliminado de La casa.

¿Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA?

Si bien la eliminación depende del voto del público y se revelará en la gala de este domingo, 15 de marzo de 2026, la inteligencia artificial dio su opinión y reveló quién podría ser.

Según, la herramienta digital arrojó sus cartas y dio los posibles nombres que estarán en mayor riesgo, tras revisar factores que podrían influir en la decisión del público.

Eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA
La IA predijo que este participante será el eliminado de La casa de los famoso Colombia. (Foto: Canal RCN)

Campanita, Tebi Bernal y Beba aparecen como los nombres que han generado mayor atención debido a su presencia en conflictos o menor protagonismo, mientras que Juanda Caribe y Manuela han mostrado más apoyo por parte de los seguidores durante la semana.

Fiablemente la IA arrojó que de los tres famosos el que tendrá mayor posibilidad de salir será Campanita o Beba.

 

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