La cercanía que ha nacido en La casa de los famosos Colombia entre Alexa Torrex y Tebi Bernal ha dado pie para muchos comentarios en redes sociales. Todo empezó cuando el deportista y creador de contenido le confesó a la cucuteña que se estaba enamorando de ella.

¿Existe un romance entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Las charlas y las confesiones entre las celebridades fueron desatando diversas reacciones entre los internautas, incluso, provocó ya hubo pronunciamiento por parte de las parejas de ambos.

Jhorman Toloza, prometido de Alexa y quien en su ingreso a La casa le dejó una prenda de vestir a Juanda Caribe, expresó sus sensaciones por esa situación y aclaró que confiaba en ella, aun así, se dejó ver ingiriendo licor.

En las imágenes se le ve con varias botellas de cerveza, cantando despechado, mientras en la mesa se aprecia un celular mostrando a Tebi conversando con Alexa en La casa de los famosos Colombia.

Las parejas de Alexa Torrex y Tebi Bernal ya hablaron de los acercamientos entre la pareja. Foto: RCN

La situación se trataría de una estrategia para generar contenido, pero las imágenes no dejaron de causar revuelo, desatando preguntas sobre el futuro de esta relación.

Posteriormente, quien habló fue Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal, y también se refirió a lo que pasa entre su pareja y Alexa.

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Alejandra confirmó que, antes de que Tebi entrara a La casa de los famosos Colombia tuvieron una conversación como pareja en la que él fue claro en que no sobrepasaría ciertos límites y que sus valores serían una prioridad.

Sin embargo, Salguero le dejó una indirecta a la cucuteña y señaló que ha visto más coqueteos de parte de ella que de él.

¿Tebi Bernal iba a renunciar a La casa de los famosos Colombia?

En su charla con ‘Buen Día, Colombia’, Alejandra contó un hecho poco conocido de la pareja y reveló que el creador de contenido estuvo a punto de decirle “no” a La casa de los famosos.

Salguero explicó que cuando surgió la oportunidad de ir a la casa más famosa, ella y Tebi estaban en plena reconstrucción de su relación tras estar un largo tiempo alejados. La situación ocurrió antes de que Bernal fuera confirmado como aspirante del reality. Cabe destacar que Tebi fue el más votado de su grupo y se ganó el derecho a estar en La casa de los famosos.

Tebi Bernal no quería estar en La casa de los famosos, pues pensaba en recupera su relación con Alejandra Salguero. (Foto: Canal RCN)

Él (Tebi Bernal) si estuvo pensando en renunciar a no ir a La casa de los famosos porque cuando empezamos a hablar de nuevo, él estaba en un proyecto y yo en otro, entonces me dijo como ‘¿qué hago?’, pero le respondí ‘yo te apoyo y si es de estar juntos lo vamos a hacer’

Salguero reveló que estuvieron cinco meses separados antes de decidir darse una nueva oportunidad en el amor, también destacó que sigue apoyando incondicionalmente a él y hasta lo defendió en medio de algunas airadas reacciones que ha tenido en La casa y que han provocado reacciones no tan positivas entre los internautas.

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Tebi está de nuevo en riesgo de eliminación y este domingo deberá enfrentarse al temido cuarto junto a Alexa Torrex, Juanda Caribe, Manuela Gómez, Beba de la Cruz y Campanita.