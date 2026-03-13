Karina García reveló cuánto cuesta el peluche que recibió Mariana Zapata en el congelado

Un detalle que Mariana Zapata recibió durante el congelado de La casa de los famosos Colombia causó revuelo en redes. Karina García llamó la atención tras revelar cuál habría sido el costo del obsequio que llevó el padre de la creadora de contenido.

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¿Qué regalo recibió Mariana Zapata en el congelado de La casa de los famosos?

Durante un congelado del reality, Mariana Zapata recibió la visita de su padre, un momento que generó múltiples reacciones entre los televidentes. En medio del encuentro, el familiar aprovechó para dedicarle palabras de apoyo y fortaleza.

Después de compartir varios mensajes de motivación, el padre de la influenciadora le entregó un regalo que llamó la atención dentro de la casa: un conejo de peluche acompañado de diferentes accesorios.

Así fue el congelado de Mariana Zapata en en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El peluche tenía elementos como ropa, gafas, moños y zapatos, lo que hizo que varios participantes comentaran sobre el detalle. El momento también fue comentado por usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a debatir sobre el tipo de peluche y su posible costo.

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¿Qué dijo Karina García sobre el peluche que recibió Mariana Zapata?

Las conversaciones sobre el regalo continuaron fuera del programa, especialmente en redes sociales. Algunos usuarios afirmaron que el peluche que recibió Mariana Zapata sería similar al que tenía Karina García cuando participó en la segunda temporada del reality.

Karina García reveló detalles sobre el peluche que recibió Mariana Zapata / (Fotos del Canal RCN)

En medio de una conversación durante la transmisión de ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?, Karina García habló sobre ese tipo de peluches y explicó que suelen ser artículos exclusivos y con precios elevados.

Según relató, estos regalos se pueden personalizar con diferentes accesorios, lo que hace que el costo aumente dependiendo de los elementos que se agreguen. Sus comentarios generaron nuevas reacciones entre quienes seguían la conversación en vivo.

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¿Cuánto cuesta el peluche que le regalaron a Mariana Zapata?

Durante la charla, Karina García explicó que los peluches de ese tipo se venden por partes y que cada accesorio tiene un costo adicional.

De acuerdo con su relato, en algunos centros comerciales se pueden adquirir por separado elementos como gafas, corazones, botas o frases personalizadas, y cada uno de estos accesorios tendría un precio aproximado de 100.000 pesos.

Por esa razón, el valor final del peluche puede variar dependiendo de cuántos detalles se agreguen. Según comentó Karina García, el peluche que habría recibido Mariana podría superar los 700.000 pesos.

Mientras tanto, durante la transmisión en vivo, varios internautas afirmaron que el peluche podría costar alrededor de 400.000 pesos. Ante estos comentarios, Karina respondió que el suyo había sido más costoso porque decidió añadir más elementos al diseño.

Las declaraciones generaron nuevas discusiones entre seguidores del programa, quienes continuaron analizando el regalo y compartiendo opiniones sobre el precio que podría tener un peluche personalizado como el que apareció en la dinámica del congelado.