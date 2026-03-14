La decisión que tomó Valentino Lázaro con su poder de salvación dejó mucha inconformidad en Juanda Caribe. El creador de contenido costeño no pudo ocultar su molestia en medio de una cena de la que disfrutaron los integrantes de Calma.

¿Juanda Caribe quedó molesto con Valentino por no salvarlo en La casa de los famosos Colombia?

Juanda dejó ver su desacuerdo con la decisión que tomó Valentino de sacar de la placa de nominados a Juan Palau. La situación provocó que los famosos se sacaran los “trapitos al sol”.

Todo empezó cuando Juanda hizo un comentario que de inmediato provocó una fuerte reacción de parte de Mariana Zapata, quien de paso le recordó algo que él hizo en la reciente gala de nominación.

“Lo único que tengo claro es que, ni mi cuarto me de una rosa, ni mi cuarto me salvaría”, expresó el participante, sentando su postura sobre la decisión de Valentino de librar del cuarto de eliminación a Palau.

Mariana lo refutó y le reclamó porque en la dinámica de nominación Juanda prefirió darle rosas a Eidevin López y a Karola en lugar de ella o a Beba.

Valentino tomó la decisión de salvar a Juan Palau y eso no le gustó a Juanda Caribe. Fotos: RCN

A su vez, Valentino sacó a relucir unas palabras del barranquillero en las que él expresaba que se sentía muy tranquilo si le tocaba enfrentarse de nuevo al cuarto de eliminación.

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“Juanda es el menos indicado para decir eso porque él nunca va por Calma. Él va por Calma en las pruebas de beneficio y castigo, pero tú le diste flor a Karola y a Eidevin y ninguno de los dos es de Calma”, expresó Mariana.

Valentino, entre tanto, afirmó que Juanda habría dado la orden de que salvaran a Eidevin, pero él negó eso. Aun así, Mariana insistió en las preferencias del locutor y llegó a decir que Karola y Eidevin están por encima de ella y Beba. Al respecto, él aclaró que Karola es su amiga y por eso suele compartir con ella.



Beba también se involucró en la conversación, desatando nuevas diferencias entre ambos. La creadora de contenido respaldó lo dicho por Mariana y afirmó que Juanda tiene más preferencias por Karola o Eidevin que por los integrantes de su cuarto.

Definitivamente la confianza está rota entre los miembros de Calma y ya la placa de nominados quedó definida. Juanda y Beba deberán enfrentarse este domingo al cuarto de eliminación y el riesgo de salir es latente.

¿Marilyn Patiño, exparticipante de La casa de los famosos, le escribió a la pareja de Juanda Caribe, qué le dijo?

Marilyn Patiño, exparticipante de La casa de los famosos, reveló en ‘¿Qué ha pa’ dañar LIVE’? que le escribió por redes sociales a Sheila Gándara, pareja y madre de la hija de Juanda Caribe.

Según la actriz, su intención fue aconsejarla y pedirle que no tomara decisiones apresuradas basadas en comentarios de internet.

Marilyn Patiño confesó que habló por redes sociales con la pareja de Juanda Caribe. (Fotos Canal RCN)

Patiño relató que había visto un video donde presuntamente Sheila eliminaba las fotografías junto a Juanda, lo que aumentó las especulaciones. Para Marilyn, las redes pueden ser indolentes y no deberían tener el poder de afectar un hogar.

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Lo que sí queda claro es que Juanda Caribe deberá arreglar varios asuntos personales con su pareja al salir de La casa de los famosos y tendrá que aclarar si estuvo inmerso en un presunto acto de infidelidad.