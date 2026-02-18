Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marilyn Patiño reaccionó y lanzó advertencia a Mariana tras polémico cruce con Yuli

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Marilyn Patiño se pronunció luego de la dinámica que generó tensión entre Yuli y Mariana. (Fotos: Canal RCN)

Marilyn Patiño no dudó en reaccionar a la reciente dinámica de etiquetas que se llevó a cabo en La casa de los famosos Colombia, luego de un cruce entre Yuli y Mariana Zapata que generó conversación entre los seguidores del reality.

¿Qué pasó en la dinámica de etiquetas para que generara la reacción de Marilyn Patiño?

Durante una reciente actividad dentro de la casa, los participantes debían señalar comportamientos que nunca harían con otro compañero y explicar las razones. Esta dinámica provocó varios cruces de opiniones entre los famosos.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el intercambio entre Mariana Zapata y Yuli.

Mariana aseguró que nunca se comportaría como Yuli, en el turno de Yuli respondió señalando que no le generaba confianza y mencionó la palabra “manipular”, lo que intensificó el momento.

Ante esto, Mariana indicó que le había contado aspectos de su vida personal, a lo que Yuli respondió: “Eso crees tú”.

Posteriormente, Yuli conversó con Alejandro sobre el conflicto que existiría entre Marilyn Patiño y Mariana, mencionando algunos comentarios relacionados con la situación. Este momento llegó a oídos de Marilyn, quien decidió reaccionar públicamente.

La actriz compartió un video en el que mostró un fragmento de la conversación entre Yuli y Alejandro y expresó, sin filtros, su opinión frente a lo sucedido con Mariana Zapata.

¿Cómo reaccionó Marilyn Patiño al video de Yuli y Alejandro en La casa de los famosos?

Sin dudarlo, la actriz reaccionó al video y recordó lo que había dicho anteriormente durante uno de los posicionamientos a Mariana Zapata.

En ese momento, lanzó una advertencia dirigida a la creadora de contenido, asegurando que, si seguía involucrándola en situaciones que no le correspondían, la iba a conocer realmente.

Además, se refirió a la frase con la que algunos usuarios habían tildado a Mariana desde antes de su ingreso a La casa de los famosos, cuando la llamaban “plato típico”.

Marilyn aclaró que esa expresión no había sido creada por ella, sino que era un comentario que ya circulaba en redes sociales.

También señaló que, según su percepción, Mariana tenía un inconveniente directamente con ella y no con Yuli, tras la dinámica.

“Vamos amiga no te dejes, recuerda lo que te dije, una heroína no ataca, se defiende y tu debes defenderte amiga linda”, fueron las palabras para Yuli.

