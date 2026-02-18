Leymar Brown reaccionó y defendió a Maiker frente a críticas que lo tildan de “mueble”

Recientemente se vivió un momento emotivo y también divertido durante ‘el congelado’ de Maiker en La casa de los famosos Colombia, cuando su mejor amigo, Leymar Brown, ingresó a la casa y protagonizó una visita que dejó varios momentos muy comentados entre los participantes y los televidentes.

¿Qué pasó en el congelado de Maiker con su mejor amigo?

Durante la noche del 17 de febrero, Leymar Brown entró a la casa más famosa en medio de la dinámica del congelado, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben visitas de sus seres queridos.

El momento fue tan significativo que incluso llevó a Maiker a las lágrimas, mientras escuchaba atentamente cada uno de los mensajes que su amigo le transmitía.

Leymar aprovechó el espacio para recordarle la importancia de mostrar su esencia, una característica que, según él, ha sido reconocida por quienes están cerca de Maiker.

Leymar Brown defendió a Maiker tras comentarios de quienes lo califican como “mueble”. (Foto: Canal RCN)

Tras salir de la casa, Leymar estuvo como invitado al programa de la App del Canal RCN, ¿qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos y allí explicó que quería transmitirle una energía específica y que para él también resultaba difícil ver cómo el juego puede absorber a los participantes y modificar ciertas personalidades.

¿Por qué Leymar Brown defendió a Maiker tras ser tildado de “mueble”?

Durante sus declaraciones, Leymar también abordó algunos comentarios que han circulado en redes sociales, donde ciertos usuarios han calificado a Maiker como “mueble” dentro del reality.

Frente a esto, el amigo del creador de contenido fue enfático al señalar que no compartía esa percepción.

Según expresó, muchas cosas pasan en el 24/7, por lo que aseguró que Maiker participa activamente en sesiones y contenidos con varios participantes como Mariana, Nicolás, Tebi, Karola, entre otros.

“A mí la verdad, trátenlo de lo que quieran, que les caiga mal o que no les guste, pero de mueble no”, expresó.

Leymar insistió en que, aunque a algunas personas puede no gustarles el tipo de contenido que realiza Maiker, considera que no es correcto etiquetarlo de esa manera.

Incluso aseguró que, estando participantes como Lorena, Yili, Tebi y Alejo, no se puede decir que Maiker sea un “mueble”, ya que comparte y realiza contenido con diferentes integrantes.