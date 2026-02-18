El influenciador Valentino Lázaro le pidió disculpas a Mariana Zapata luego de que ambos decidieran aclarar algunos de sus comportamientos en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó entre Valentino y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos se han ido acercando poco a poco en La casa de los famosos Colombia luego de que su relación no fuera tan cercana al principio.

Después de un altercado entre Valentino y Beba, la influenciadora Mariana Zapata decidió hablar con el influenciador para darle a conocer su punto de vista y confesarle que, en algunas ocasiones él no dice las cosas de la mejor manera y debido a eso ella se ha sentido menos en ciertos momentos.

Mariana le explicó cuáles han sido esas situaciones en las que ha sentido que él la ha menospreciado, por lo que, este decidió pedirle disculpas por haberla hecho sentir de esa manera.

¿Qué le dijo Valentino a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido escuchó cada una de sus palabras y explicaciones y le agradeció por ser tan sincera con él; además de detallarle que seguirá trabajando en él, pues le gusta hacer feliz a las personas y no hacerlas sentir menos como es el caso.

"Te quería pedir disculpas si te sentiste así, trataré de manejar lo que me dices y tenerlo muy en cuenta. instauras pensamientos en mí que no tengo sobre ti, pero entiendo que vienen como consecuencia de mis acciones contigo", dijo.

Luego de haber arreglado las cosas, Valentino confesó que estará más pendiente de cómo dice las cosas para no herir a quienes no han sido ofensivos con él o a quienes les tiene afecto.

Por ahora, los famosos continúan disfrutando de La casa de los famosos Colombia sin saber que esta noche en la gala ingresarán sus dos nuevos compañeros, los actores Lady Noriega y Juan C. Arango, quienes esperan poder darle un giro importante a la competencia, que cada vez más sigue dando de qué hablar en los televidentes e internautas.