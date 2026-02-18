Karina García reveló el acuerdo privado que tiene con Kris R tras iniciar su relación sentimental

Karina García, reconocida influenciadora colombiana y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a toda su fanaticada al revelar en vivo que desde que inició su relación sentimental con Kris R decidió mantenerse en celibato.

¿Qué es celibato y por qué Karina García decidió aplicarlo en su vida?

Las personas que deciden el celibato para sus vidas lo hacen por decisión voluntaria y diferentes razones, ya sea por motivos religiosos, espirituales o consagración personal, pues esto se trata de mantenerse en abstinencia de acercamientos más personales entre las parejas sentimentales.

Kris R y Karina García hablan de su relación en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Por esta razón es tomado como un estado de vida orientado a dedicarse a otros fines o una vocación específica dependiendo de la razón detrás de la decisión. Tal es el caso de Karina García, quien confesó que desde que inició su relación con Kris R había decidido basar su amor en otras muestras de cariño.

Esto lo hizo durante un en vivo en TikTok junto a su pareja sentimental tras recibir una curiosa pregunta relacionada al tema.

"Ella está en celibato", respondió Kris R, obteniendo el apoyo de Karina García al mencionar: “sí, mi amor, la gente piensa que mantenemos en esas, tan horribles, ¿no?"

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Karina García a su celibato?

Como era de esperar, los seguidores de Karina García no tardaron en reaccionar en vivo tras conocer su decisión de practicar el celibato junto a su pareja, Kris R.

Entre comentarios de sorpresa, apoyo y curiosidad, muchos usuarios coincidieron en que les encantaba la relación que tenía Karina García con Kris R, pues a su juicio se veían muy felices juntos.

Comentarios como: “Jajajaja me gusta esa pareja”, “No entienden la vibra de Karina”, “ayyyyy mi reina discúlpame yo te quiero mucho pero eso no te lo crees ni tú misma”, fueron algunos de los que destacaron.

Lo cierto es que Karina García y Kris R han sido elogiados por la forma en la que llevan su relación, o al menos, en lo que muestran a través de las redes sociales, pues muchos aseguran que a la influenciadora se le ve más feliz.