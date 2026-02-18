Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera revela cuánto peso ha subido en su embarazo

Isabella Ladera reveló que ha subido más de 40 libras y habló de su nueva prioridad, su nuevo bebé.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Isabella Ladera compartió en Instagram detalles sobre los cambios físicos de su embarazo.
Isabella Ladera compartió en Instagram detalles sobre los cambios físicos de su embarazo. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Isabella Ladera abrió una vez más la puerta de su vida personal para hablar con total honestidad sobre los cambios que atraviesa en esta etapa, a través de sus historias en Instagram, reveló que durante su embarazo ha aumentado más de 40 libras, una cifra que, lejos de incomodarla, la ha llevado a reflexionar sobre las transformaciones naturales del cuerpo.

¿Cuánto peso ha aumentado Isabella Ladera durante su embarazo?

Según contó, muchas de las prendas que solía usar, incluidos vestidos ajustados y trajes de baño, ya no le quedan, sin embargo, dejó claro que no vive este proceso desde la presión estética, sino desde la conciencia de que su cuerpo está cumpliendo una función esencial.

 

En lugar de centrarse en la báscula, Isabella enfatizó que su prioridad actual es gestar vida y explicó que su enfoque está en permitir que su organismo haga lo necesario para fortalecer el desarrollo del bebé, incluso si eso implica cambios físicos notorios.

¿Cómo vive Isabella Ladera los cambios físicos y hormonales de esta etapa?

En sus publicaciones, fue directa al afirmar que no piensa “darse mala vida” por los kilos ganados y aseguró que entiende que los cambios hormonales y corporales son parte natural del embarazo y que no tiene intención de luchar contra algo que considera inevitable.

La fuerte reacción de Isabella Ladera ante polémica por su maternidad
Isabella Ladera explicó que ha aumentado más de 40 libras durante la gestación. (Foto AFP: Giorgio Viera).

También destacó que continúa manteniendo hábitos saludables dentro de lo posible, alimentación consciente, movimiento adaptado a su condición y una actitud equilibrada forman parte de su rutina actual.

Isabella Ladera aseguró que este embarazo le ha enseñado a mirar su cuerpo con mayor compasión y en lugar de compararse con versiones pasadas de sí misma, prefiere enfocarse en la función que hoy cumple su organismo, convertirse en un hogar seguro para su bebé.

¿Qué planes tiene Isabella Ladera después de dar a luz?

Aunque dejó claro que su enfoque actual es el bienestar del bebé, Isabella también habló sobre su futuro, y comentó que, una vez termine el embarazo y atraviese el periodo de recuperación, retomará con disciplina su estilo de vida fitness.

Isabella Ladera y su embarazo
Isabella Ladera aseguró que ya no le queda la ropa ni los vestidos de baño que usaba antes./AFP: Jason Koerner

Para ella, la maternidad no representa el fin de sus metas personales, sino una evolución, su mensaje gira en torno a aceptar cada etapa del proceso sin presión innecesaria, primero, priorizar la creación de vida, después, reconectar con sus propios objetivos.

Hoy su mayor propósito es traer al mundo a su bebé en las mejores condiciones posibles y, cuando llegue el momento, reconstruirse desde el amor propio y la determinación.

