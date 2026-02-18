Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sharik Guzmán
Cardi B confirmó que viajará a Colombia para retirarse sus implantes.
Cardi B confirmó que viajará a Colombia para retirarse sus implantes. (Foto ANGELA WEISS / AFP)

Cardi B volvió a acaparar titulares luego de revelar que, al terminar su actual gira musical, tiene previsto desplazarse a Colombia para someterse a un procedimiento médico con el fin de modificar el tamaño de sus glúteos.

¿Por qué Cardi B confirmó que viajaría a Colombia tras su gira?

El anuncio surgió tras un incidente ocurrido en uno de sus conciertos del tour Little Miss Drama Tour, cuando sufrió una fuerte caída sobre el escenario mientras formaba parte de su puesta en escena y aunque logró continuar con el espectáculo, el episodio encendió las alarmas sobre su estado físico.

Al finalizar, sorprendió al público al compartir que hará una pausa en sus actividades artísticas por varios meses para enfocarse en su bienestar, fue entonces cuando mencionó que viajará a Colombia para retirarse parte de los implantes que aumentaron el volumen de su figura en el pasado.

¿Qué motivó a Cardi B a tomar esta decisión sobre su cuerpo?

Cardi B ha hablado en distintas ocasiones sobre los procedimientos estéticos que ha realizado a lo largo de su carrera, y en esta oportunidad, explicó que busca sentirse más cómoda físicamente y reducir molestias que podrían estar afectando su desempeño sobre el escenario.

Cardi B protagoniza caída en vivo durante su gira y el momento se hace viral
Cardi B protagoniza caída en vivo durante su gira y el momento se hace viral. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

La decisión también reavivó conversaciones sobre tratamientos estéticos anteriores que, según ella misma ha contado en el pasado, no resultaron como esperaba y requirieron intervenciones posteriores para corregirlos.

Además, anunció que se tomará aproximadamente tres meses de descanso luego de concluir la gira, durante ese periodo, planea recuperarse y reajustar su rutina antes de retomar compromisos profesionales.

¿Qué debate generó el anuncio de Cardi B sobre estética y salud?

El anuncio no solo llamó la atención por el viaje a Colombia, reconocido internacionalmente por su experiencia en procedimientos de modelación corporal, sino también por el mensaje que transmite en torno al cuidado personal.

Cardi B
No es la primera vez que Cardi B se somete a procedimientos para reducir el tamaño de sus glúteos. (Foto Kevin Winter / AFP)

La conversación se amplificó luego de que comentarios de otros artistas durante la gira hicieran referencia al tamaño de sus atributos físicos, lo que algunos usuarios calificaron como una muestra de cómo se perpetúan ciertos ideales poco realistas dentro del espectáculo.

Más allá de la polémica, dejó claro que la decisión responde a una reflexión personal orientada a sentirse mejor y priorizar su bienestar en el largo plazo.

