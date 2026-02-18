Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, se pronunció luego de su visita a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reapareció en redes recibiendo la cadena restaurada del artista

¿Cómo fue el congelado de la novia de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

La comunicadora social enamoró a miles de seguidores del influenciador luego de dedicarle amorosas palabras tras su vista por medio de la dinámica de 'Congelados' donde le reiteró lo mucho que lo ama y le destacó lo orgullosa que se siente de él por el gran ejemplo de resiliencia que está dando.

Asimismo, lo sorprendió con uno enorme ramos de flores y un tierno osos de peluche en el que le dejó un mensaje.

Artículos relacionados La casa de los famosos Novio de Alexa Torrex reaccionó tras mostrarse el clip de la polémica con Juanda Caribe

¿Qué dijo la novia de Nicolás Arrieta luego del 'Congelado' en La casa de los famosos Colombia?

La joven compartió un video a través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, en el que habló sobre su experiencia al entrar a la casa más famosa de Colombia.

Manuela Ortiz señaló que la toda la producción del Canal RCN fue bastante amable con ella, además de que se sorprendió con la belleza y calidez humana de los presentadores Marcelo Cezán, Carla Giraldo, Karen Sevillano y Vicky Berrío.

"Todo estuve increíble, la pasé muy bien, estaba muy nerviosa, yo estaba con el enfoque de darle fuerza a Nico, yo no quería protagonismo, ni drama, ni shows, sino como llevarle buen onda a él", confesó.

Asimismo, confesó que, ella había hablado con Nicolás Arrieta antes de que él ingresara al reality y habían acordado que quizás ella no entraría al 'Congelado', pero le ganaron las ganas de verlo porque accedió a ir y visitarlo.

También mostró el audio que grabó y le incrustó al peluche, en el que le dice lo mucho que lo quiere.

"Te amo mi amor lindo, eres increíble, te mando besitos. Muaa", grabó.

Artículos relacionados La casa de los famosos Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras polémica con Alexa en La casa de los famosos

Tras sus confesiones, varios internautas la llenaron de elogios y aplaudieron la gran aparición que hizo y lo feliz que quedaron con sus palabras hacia el creador de contenido con su visita.