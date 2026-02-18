Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Novia de Nicolás Arrieta reapareció tras 'Congelado' en La casa de los famosos, esto dijo

Manuela Ortiz se pronunció luego de su visita a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
novia de nicolas arrieta
Novia de Nicolás Arrieta tras La casa de los famosos/Canal RCN

Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, se pronunció luego de su visita a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el congelado de la novia de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

La comunicadora social enamoró a miles de seguidores del influenciador luego de dedicarle amorosas palabras tras su vista por medio de la dinámica de 'Congelados' donde le reiteró lo mucho que lo ama y le destacó lo orgullosa que se siente de él por el gran ejemplo de resiliencia que está dando.

novia de nicolas arrieta visita en la casa de los famosos

Asimismo, lo sorprendió con uno enorme ramos de flores y un tierno osos de peluche en el que le dejó un mensaje.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la novia de Nicolás Arrieta luego del 'Congelado' en La casa de los famosos Colombia?

La joven compartió un video a través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, en el que habló sobre su experiencia al entrar a la casa más famosa de Colombia.

novia de nicolas arrieta tras visita a la casa de los famosos

Manuela Ortiz señaló que la toda la producción del Canal RCN fue bastante amable con ella, además de que se sorprendió con la belleza y calidez humana de los presentadores Marcelo Cezán, Carla Giraldo, Karen Sevillano y Vicky Berrío.

"Todo estuve increíble, la pasé muy bien, estaba muy nerviosa, yo estaba con el enfoque de darle fuerza a Nico, yo no quería protagonismo, ni drama, ni shows, sino como llevarle buen onda a él", confesó.

Asimismo, confesó que, ella había hablado con Nicolás Arrieta antes de que él ingresara al reality y habían acordado que quizás ella no entraría al 'Congelado', pero le ganaron las ganas de verlo porque accedió a ir y visitarlo.

También mostró el audio que grabó y le incrustó al peluche, en el que le dice lo mucho que lo quiere.

"Te amo mi amor lindo, eres increíble, te mando besitos. Muaa", grabó.

Artículos relacionados

Tras sus confesiones, varios internautas la llenaron de elogios y aplaudieron la gran aparición que hizo y lo feliz que quedaron con sus palabras hacia el creador de contenido con su visita.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara emocionó al mostrar su esperado reencuentro con su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara compartió su emotivo reencuentro con su hija Emilia tras días alejadas

Paola Jara pasó varios días lejos de su pequeña hija Emilia y registró en redes sociales cómo fue su emotivo reencuentro.

Isabella Ladera no se quedó callada y respondió duro a comentario sobre su embarazo Influencers

Isabella Ladera explotó contra internauta que hizo cruel comentario sobre su segundo embarazo

Isabella Ladera respondió con contundencia a un internauta que lanzó un comentario sobre su segundo embarazo.

La Segura revela su deseo de un segundo hijo La Segura

La Segura sorprende al hablar de otro bebé y revela por qué quiere agrandar pronto la familia

La Segura abre su corazón y lanza inesperada confesión sobre tener otro hijo tras vivir su maternidad con Lucca.

Lo más superlike

Leymar Brown, mejor amigo de Maiker, salió en su defensa ante quienes lo llaman “mueble” La casa de los famosos

Leymar Brown reaccionó y defendió a Maiker frente a críticas que lo tildan de “mueble”

Leymar Brown defendió a Maiker y respondió a las críticas tras ser llamado “mueble” por usuarios en redes.

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

Luis Alfonso causa sensación en redes al captar fantasma en Armero Talento nacional

Luis Alfonso capta un fantasma en Armero y el video se vuelve viral en redes sociales

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología