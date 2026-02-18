Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz reveló que le ofrecieron dinero para ser pareja de un artista, ¿de quién se trata?

Yaya Muñoz causó revuelo en redes sociales, al revelar la inesperada propuesta que recibió de un artista tiempo atrás.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yaya Muñoz posando a la cámara.
Yaya Muñoz confesó que un artista el ofreció dinero por sostener una relación falsa. Foto | Canal RCN.

Una vez más, Dahian Muñoz, mejor conocida como Yaya, captó la atención en redes sociales, tras revelar que un artista le hizo una inesperada propuesta tiempo atrás.

¿Cuál fue la artista que le propuso a Yaya Muñoz sostener una relación falsa?

En medio del programa 'Tamo en Vivo' de Dímelo King, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló sin filtro sobre un tema que no pasó desapercibido entre los panelistas del programa, pues dio a conocer que hace un tiempo un cantante le propuso que tuvieran una relación falsa.

"Un artista, un artista, me daba plata como para que vendiéramos que teníamos una relación", comentó la también panelista del podcast causando asombro entre sus compañeros quienes de inmediato empezaron a especular sobre el supuesto nombre.

El primer nombre del artista que mencionaron fue Silvestre Dangond, sin embargo, ella misma aclaró que no fue así, y aunque intentaron dar con el nombre de esta persona, se negó rotundamente a revelar más detalles de la situación.

Yaya Muñoz en el after de La casa de los famosos Colombia.
Esto reveló Yaya Muñoz sobre la propuesta que recibió de un artista. Foto | Canal RCN.

¿A Yaya Muñoz le propusieron sostener una relación falsa a cambio de dinero?

Y aunque nunca mencionó el nombre del artista, sí dio una pista sobre su paradero, y es que según lo comentó el hombre que le hizo la sorpresiva propuesta vive en Miami, dejando con esta última revelación abierta la posibilidad de varios nombres que residen en este lugar.

Cabe señalar que estas declaraciones de la también modelo y presentadora, vienen luego de que hace algunas semanas confirmara el fin de su relación con José Rodríguez, con quien coincidió al interior de La casa de los famosos Colombia y con quien sostuvo una relación de varios meses, que más tarde llegó a su fin.

Yaya Muñoz posando a la cámara.
Yaya Muñoz reveló que un cantante le ofreció dinero para tener una relación. Foto | Canal RCN.

A propósito de la vida sentimental de Muñoz, cabe señalar que, durante la trasmisión del programa, fue sorprendida en vivo al recibir un romántico ramo de rosas acompañado de una emotiva dedicatoria en la que un misterioso hombre le declaró su amor y le hizo saber lo mucho que le atrae.

Por ahora, Yaya continúa enfocada en sus proyectos personales, pues tal y como lo mencionó durante una entrevista para el programa Buen día Colombia, su prioridad en este momento es únicamente ella.

