Actriz que dio voz a Kim Possible reveló entre lágrimas que fue diagnosticada con cáncer, esto dijo

La actriz Christy Carlson Romano compartió una triste noticia con sus seguidores en la que reveló, entre lágrimas, una situación de salud que ha marcado sus últimos días.

¿Qué contó Christy Carlson Romano sobre sus resultados médicos?

La reconocida estrella de Disney Channel, famosa por dar voz a la heroína Kim Possible y protagonizar la serie Even Stevens quien además ha trabajado en Broadway como Bella en La Bella y la Bestia y actualmente lidera PodCo, una exitosa red de podcasts.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista habló abiertamente sobre los resultados de unas pruebas médicas que decidió realizarse junto a su esposo, ya que en su familia había algunos antecedentes familiares relacionados con esta enfermedad.

La actriz de doblaje explicó que tanto ella como su esposo, Brendan Rooney, se sometieron a los exámenes preventivos para detectar posibles señales de cáncer, pues varios miembros de su familia han enfrentado esta enfermedad.

La voz de Kim Possible, Christy Carlson Romano, reveló diagnóstico de cáncer en emotivo video. (Foto: AFP)

Según relató, sus padres fueron diagnosticados en el pasado y su abuela materna falleció a causa de cáncer de pulmón, lo que influyó en su decisión de realizarse estos chequeos médicos.

Durante el video, la actriz confesó que los resultados de su esposo fueron completamente negativos; sin embargo, los suyos mostraron señales que ahora deberán ser evaluadas con mayor detalle.

Ante esta situación, Christy Carlson Romano anunció que deberá realizarse un escaneo, un procedimiento que permite identificar posibles anomalías en el organismo.

La noticia la tomó por sorpresa, y en medio de la grabación no pudo evitar mostrar su nerviosismo frente al proceso que viene para ella.

¿Por qué Christy Carlson Romano decidió compartirlo públicamente con sus seguidores?

Además de informar sobre su situación, Christy explicó que su intención al hacer público este momento fue incentivar a otras personas a realizarse exámenes preventivos y prestar atención a su salud.

La actriz también recordó la reciente pérdida del actor James Van Der Beek, quien falleció recientemente de cáncer.

A pesar de la incertidumbre, aseguró que intenta mantenerse positiva mientras espera más respuestas médicas.

También mencionó que atraviesa un periodo emocionalmente intenso, especialmente después de otros episodios personales recientes, pero indicó que se apoya en su familia y en su fe para afrontar este proceso.

Al finalizar su mensaje, agradeció el apoyo recibido y aseguró que continuará compartiendo actualizaciones sobre su estado de salud, mientras sigue enfocada en sus proyectos profesionales y en su rol como madre.