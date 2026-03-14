La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri, ha dado de qué hablar en redes sociales. La bailarina, empresaria y modelo no ha escatimado en gastos y le ha brindado una fiesta de lujo a su hija mayor.

¿Cómo fue el baile de 15 entre la hija de Andrea Valdiri y la pareja de la empresaria?

El evento se llevó a cabo en un centro cultural de Cartagena y ha dejado para la posteridad momentos únicos e inolvidables.

Uno de los momentos más esperados tiene que ver con el baile del vals de la quinceañera, el cual suele estar acompañado por su padre, además de otros amigos y seres queridos.

En esta ocasión, quien bailó junto a ella fue Juan Daniel Sepúlveda, pareja de Andrea Valdiri. Internautas comentaron el momento y hasta dijeron que les hubiera gustado ver a la adolescente junto a Felipe Saruma, quien, cabe recordar, fue esposo de la barranquillera.

Lo que sí quedó claro es que Sepúlveda no dejó pasar el momento para disfrutar de compartir con la hija mayor de La Valdiri.



Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y varios halagaron el momento, aunque otros hicieron algunas críticas.

“El novio de turno abriendo un momento importante para la niña”, “quién más le hubiera gustado que hubiera sido Felipe el que estuviera bailando con ella el vals???”, “Andrea Valdiri es excelente mamá y como madres queremos los mejor para los hijos”, “yo llore tu lloraste todos lloramos”, “así me digan envidiosa, pero he visto fiestas de 15 años mucho más hermosas con menos presupuesto”.

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¿Cómo ha sido la fiesta de 15 años de la hija mayor de Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri organizó una fiesta de 15 “con todas las de la ley” para su hija Isabella, aunque un hecho que realmente se robó la atención fue el momento en que la barranquillera le dedica unas palabras a su primogénita.

“Así uno no haya tenido en la vida todo, yo te lo voy a dar. Te amo con todo mi corazón”, expresó La Valdiri, provocando lágrimas entre sus seguidores y otros asistentes a la celebración.

Andrea Valdiri organizó en Cartagena la fiesta de 15 de su hija Isabella. Foto: RCN

Tras escuchar las palabras de su madre, Isabella rompió en llanto. La quinceañera agradeció la presencia de todos y expresó lo importante que era para ella sentir que los demás reconocen su valor.

Así mismo, reconoció que, aunque en algunos momentos se siente desmotivada, la compañía y el apoyo de quienes la rodean siempre le brindan un impulso.

¿Quién es el padre de Isabella, hija mayor de Andrea Valdiri?

Isabella es la hija mayor de Andrea Valdiri y ha salido adelante gracias al impulso de la bailarina y modelo. En una ocasión, Andrea contó que el padre de Isabella nunca se hizo cargo ni tampoco estuvo pendiente, todo esto antes de que falleciera.

Entre tanto, el padre de su hija menor Adhara es Lowe León y esa relación con el cantante ha causado gran revuelo, además de generar dudas y cuestionamientos en redes sociales. Cuando Valdiri estuvo casada con Felipe Saruma, el productor audiovisual estuvo atento a ella, pero posteriormente se reconfirmó que el padre, en realidad, era Lowe.

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La paternidad ya fue oficializada y reconocida, por lo que Lowe se ha hecho cargo de lo que tiene que ver con la pequeña. Y sobre Saruma, las celebridades terminaron su relación hace varios meses y cada uno tomó su propio camino.