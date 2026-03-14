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Así fue el llamativo detalle con forma de mujer que causó furor en los 15 de la hija de Andrea Valdiri

Un helado con forma de mujer se convirtió en el detalle más comentado de la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El helado más comentado de la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri
Todos hablan del curioso helado que apareció en la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Los 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri, siguen siendo tema de conversación en redes sociales tras los detalles que se han revelado de lo que fue la celebración.

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¿Qué detalle llamó la atención en la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri?

Varios de los invitados y asistentes han compartieron varios momentos de lo que fue la fiesta que rápidamente han comenzado a circular en redes sociales permitiendo ver a los internautas detalles de la celebración.

En varios videos que se han viralizado se pueden observar distintos momentos de la fiesta, desde la decoración hasta algunas de las sorpresas que recibieron los invitados.

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Entre esos detalles hubo uno que llamó la atención de los internautas y que terminó generando múltiples comentarios por la originalidad del mismo.

El helado más comentado de la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri
Todos hablan del curioso helado que apareció en la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri. (Foto: Canal RCN)

Uno de los videos compartidos en redes sociales dejó ver el momento en el que el personal encargado de atender a los invitados recorría las mesas entregando un cono blanco con una figura femenina.

El detalle, que hacía parte de los alimentos ofrecidos durante la celebración, captó rápidamente la atención de quienes estaban presentes y también de los usuarios que vieron el video.

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En las imágenes se observa cómo el personal del evento reparte este producto entre los asistentes. El diseño del cono, con la silueta de una mujer y detalles en el rostro, y cabello, fue lo que terminó llamando la atención.

¿Qué se sabe de la celebración de los 15 años de Isabella la hija de Andrea Valdiri?

Desde días antes de la fiesta, Andrea Valdiri había compartido algunos adelantos sobre la organización del evento, lo que generó expectativa entre sus seguidores.

En sus publicaciones mostró parte de los preparativos y algunos espacios del lugar donde se llevaría a cabo la celebración de cumpleaños de su hija Isabella.

La fiesta reunió a familiares, amigos cercanos y varias personas del círculo de la influenciadora barranquillera.

El helado más comentado de la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri
Todos hablan del curioso helado que apareció en la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri. (Foto: Canal RCN)

Durante la noche también se realizaron presentaciones musicales y otros momentos que fueron grabados por los asistentes.

En diferentes publicaciones que circularon después del evento también se pudieron ver algunos de los regalos que recibió la quinceañera.

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