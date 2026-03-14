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Adhara, hija de Andrea Valdiri, causó sensación en la fiesta de 15 de Isabella | VIDEO

Adhara, hija de Andrea Valdiri, se llevó todas las miradas bailando en la fiesta de 15 de su hermana, Isabella.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Adhara, hija de Andrea Valdiri, se roba todas las miradas bailando en la fiesta de 15 de su hermana
Adhara deslumbra en la fiesta de 15 de su hermana con su divertido baile. (Foto: Canal RCN y Freepik)

La fiesta de 15 de Isabella, hija mayor de Andrea Valdiri, se convirtió en uno de los eventos más comentados este fin de semana redes sociales.

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La millonaria celebración contó con lujos, detalles sorprendentes y momentos que rápidamente se volvieron virales, como lo regalos que recibió la quinceañera. Además de los invitados de lujo que tuvo el evento.

Más allá de lo bien que la pasó Isabella, Adhara, su hermana menor, captó la atención de todos los invitados con su energía y carisma durante la fiesta.

Adhara, hija de Andrea Valdiri, se lleva todas las miradas tras bailar en la fiesta de 15 de su hermana
Adhara deslumbra en la fiesta de 15 de su hermana con su divertido baile. (Foto: Canal RCN)

¿Qué hizo Adhara, hija de Andrea Valdiri, que sorprendió a todos en la fiesta de 15 de Isabella?

Durante la celebración, varios videos compartidos por los asistentes muestran a Adhara bailando al ritmo de la música, conquistando a todos con su alegría.

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La niña apareció en distintos momentos de la fiesta, mientras los invitados disfrutaban de la decoración y las presentaciones musicales que tuvo en evento.

Por lo que usuarios en redes no tardaron en comentar las imágenes, elogiando lo adorable y espontánea que se veía Adhara mientras acompañaba a su hermana en la celebración.

Su actitud y los movimientos en sus hombros la convirtieron en una de las protagonistas del evento, pues en varios videos se le ve a la pequeña disfrutando de una de las icónicas canciones de Joe Arroyo: “En Barranquilla me quedo”.

Adhara, hija de Andrea Valdiri, se roba todas las miradas bailando en la fiesta de 15 de su hermana
Adhara deslumbra en la fiesta de 15 de su hermana con su divertido baile. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los seguidores al ver a Adhara, hija de Andrea Valdiri, bailando?

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron elogiando a la pequeña, que siempre se lleva todas las miradas por su espontaneidad y carisma.

Pero no solo la niña se llevó la atención, también hubo un detalle en este video en específico que llamó la atención de los usuarios en internet.

“¿Son ideas mías o no le llegaron todos los invitados?” o “Eso parece que ya se hubiera terminado”

Fueron algunos de los comentarios, pues en el video se ve casi vacío y, de fondo, se alcanza a notar que la celebración ya estaba llegando a su fin por lo que hubo algunos internautas que también expresaron su opinión: “Señores es un cumpleaños privado no el carnaval de Barranquilla”.

 

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