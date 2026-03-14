En las últimas horas, el nombre de Andrea Valdiri se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por la especial celebración de cumpleaños que le hizo a su hija mayo, Isabella, quien tuvo una especial fiesta el pasado viernes 13 de marzo.

Durante la celebración, miles de internautas generaron una gran variedad de opiniones mediante las distintas redes sociales acerca de los lujosos detalles que La Valdiri les dio a todos sus invitados y, de igual modo, por el especial momento que vivió Isabella.

Por su parte, Isabella Valdiri ha acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su belleza y ser hija de una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país, sino que también, por seguir los pasos de su madre.

¿Cuál fue la curiosa publicación de Isabella Valdiri que captó la atención de los internautas?

Tras la especial celebración que realizó Isabella Valdiri en su fiesta de cumpleaños, muchos de sus seguidores se han sorprendido no solo por los lujosos detalles que vivió durante su reciente celebración y ser una de las festividades más esperadas del año, sino que también, por una curiosa publicación que llamó la atención.

¿Qué detalle captó la atención la atención de los 15 de Isabella Valdiri? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Isabella compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, una publicación en la que sorprende con su belleza y un curioso detalle, el cual muchos de sus seguidores han generado una gran variedad de opiniones. En la descripción de la publicación, La Valdiri, resaltó lo orgullosa que se siente tras el importante momento que está atravesando su hija, expresando lo siguiente:

“ISAVXV fue un sueño hecho realidad. Gracias a todas las personas maravillosas que nos acompañaron presencial y virtualmente, los amamos “, agregó La Valdiri en la descripción de la publicación.

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¿Cuál fue el detalle que captó la atención por parte de los internautas tras la última publicación de La Valdiri?

En las ráfagas de fotografías no solo se evidencia que Isabella contó con la presencia de varias personas con las que tiene una especial conexión, sino que también, por el lujoso detalle que les dio a sus invitados durante el evento.

¿Cómo fue la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri? | Foto: Freepik

El lujoso detalle que Las Valdiri les dieron a sus invitados durante la celebración de la fiesta de 15 fue una lujosa esmeralda, la cual, iba acompañada por este mensaje: