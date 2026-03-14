Este es el millonario precio del carro que Andrea Valdiri le regaló a Isabella por sus 15 años

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a celebración de los 15 años de la hija mayor de Andrea Valdiri, se ha convertido sin duda, en uno de los eventos más comentados en redes sociales en los últimos días, no solo por la millonaria celebración que, según lo comentó le costó 2.500.000 millones de pesos, sino también por los lujosos regalos con los que sorprendió a la joven.

¿Cuál fue el millonario regalo que Andrea Valdiri le dio a Isabella en plena fiesta de 15 años?

Y es que la fiesta que se caracterizó por el lujo y las excentricidades, también acaparó la atención por cuenta de una sorpresa que la creadora de contenido le tenía preparada para esta noche inolvidable.

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Pues tal y como lo hizo días previos a la celebración, en esta oportunidad decidió impresionar a la quinceañera con un millonario regalo: un carro cero kilómetros que no pasó nada desapercibido, especialmente en las plataformas digitales.

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El momento que quedó registrado por los invitados a la fiesta e incluso que la misma Andrea compartió por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, estuvo cargado de mucha emotividad, sobretodo por parte de Isabella, quien quedó en shock al ver el lujoso regalo que le hizo su mamá.

Esto vale el millonario carro que Andrea Valdiri le dio a su hija. Foto | canal RCN.

¿Cuánto vale el carro que Andrea Valdiri le dio a Isabella Valdiri en su fiesta de 15 años?

Y a propósito del exclusivo regalo, cabe señalar que se trata de automóvil Mini Cooper S Favoured 2025 automático, un vehículo cuyo valor ronda los 175,9 millones de pesos colombianos.

Cabe señalar que, ell carro no fue el único detalle millonario de la celebración, pues días antes del evento principal, Isabella ya había recibido otros obsequios de alto valor, entre ellos un reloj de lujo de la firma Cartier, cuyo precio supera los 40 millones de pesos colombianos.

La fiesta también contó con presentaciones musicales en vivo de artistas reconocidos del género tropical y vallenato, como Mr. Black y Rafa Pérez, quienes animaron la noche con sus éxitos y pusieron a bailar a los asistentes.

Revelan cuánto vale el carro que Andrea Valdiri le dio a Isabella. Foto | Canal RCN.

Además, durante la velada se vivieron momentos tradicionales como el vals, en el que salió acompañada de Juan David Sepúlveda, pareja de Valdiri. marcando así la apertura oficial de la pista de baile.