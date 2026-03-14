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Andrea Valdiri expuso complicada situación tras la fiesta de su hija Isabella: "¿qué voy a hacer?"

Luego de la millonaria celebración de los 15 años de su hija mayor, Andrea Valdiri habló del error que cometió durante la fiesta.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Andrea Valdiri reveló que enfrena problema tras la celebración de los 15 años de su hija. Foto | Canal RCN.

Un día después de llevarse a cabo la exclusiva y costosa celebración de los 15 años de la hija mayor de Andrea Valdiri, recientemente la reconocida creadora de contenido expuso el grave error que cometió durante la celebración que la llevó a lamentarse a través de redes sociales.

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¿Cuál fue el error que cometió Andrea Valdiri durante la fiesta de 15 años de su hija Isabella?

A través de su cuenta de Instagram en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una comunidad de millones de seguidores, reapareció nuevamente pero esta vez no para presumir más detalles de cómo vivió esta noche inolvidable, sino para mostrar el problema que enfrenta luego de olvidar entregar algo muy importante a lo invitados: el ponqué.

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"Ya estoy en mi casa en Barranquilla, pero cometimos un error, no nos mamamos las tortas, cómo que ninguno me pidió torta, es que mira Machi, qué voy a hacer y todas son reales", señaló la influencer.

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De acuerdo con las declaraciones de Valdiri, la explicación que ella le da a lo ocurrido la noche anterior, responde a que, muy seguramente, las personas pensaron que eran maquetas, es decir, que eran falsas, sin embargo, durante la grabación explicó que todas las tortas eran reales.

Andrea Valdiri posando a la cámara.
Andrea Valdiri expuso situación que enfrenta tras la fiesta de Isabella. Foto | Canal RCN.

¿Qué le pasó a Andrea Valdiri y por qué apareció preocupada luego de la fiesta de 15 años de su hija Isabella Valdiri?

Frente a la situación, la barranquillera expresó su preocupación al no saber qué hacer con tantas tortas, pues en el video en donde las mostró se alcanzan a ver más de 13 preparaciones de diferentes tamaños y diseños.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Andrea Valdiri sorprende al revelar el error que cometió en la fiesta de su hija.

"Machi, sabes cuál es la cosa, que son deliciosas, yo medio probé una", aseguró confesando que aún hace falta el pudín más grande.

Finalmente, Andrea insistió en que no tiene de lo que va hacer y en que no puede creer que a ella y a los demás que estuvieron pendientes del festejo se les hubiese olvidado las tortas, más aun cuando estaban hermosas.

La celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri, se convirtió sin duda, en uno de los eventos más comentados del pasado viernes 13 de marzo, no solo por la magnitud de la fiesta, también por los millonarios regalos con los que sorprendió a la menor.

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