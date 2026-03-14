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Así reapareció Felipe Saruma en sus redes tras no ser invitado a los 15 años de Isabella Valdiri

Tras la millonaria fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, el influencer Felipe Saruma reapareció en redes con este video.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así reapareció Felipe Saruma en sus redes tras no ser invitado a los 15 años de Isabella Valdiri
¿Con qué publicación reapareció Felipe Saruma tras la reciente fiesta de 15 años de Isabella Valdiri? | Fotos: Canal RCN

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios en las plataformas digitales acerca de una de las celebraciones de 15 años más lujosas en Colombia, la cual fue la de Isabella, hija de Andrea Valdiri.

Durante el lujoso evento, Andrea Valdiri tuvo la oportunidad de compartir lujosos detalles a lo largo del evento, en especial, por el especial detalle que tuvo con todos sus invitados presentes.

Sin embargo, varios internautas han generado un gran debate a través de las plataformas digitales tras la ausencia del creador de contenido digital, Felipe Saruma, quien fue exnovio de Andrea Valdiri hace varios años. Así también, mucho de sus seguidores se han preguntado acerca de su última publicación.

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¿Cuál fue el vínculo que tuvo en el pasado Andrea Valdiri con Felipe Saruma?

Recordemos que, en el pasado, Andrea Valdiri acaparó la atención mediática mediante las redes sociales tras su influyente exrelación con Felipe Saruma, con quien tuvo la oportunidad de vivir importantes momentos.

Así reapareció Felipe Saruma en sus redes tras no ser invitado a los 15 años de Isabella Valdiri
¿Felipe Saruma no fue invitado a los 15 años de Isabella Valdiri? | Foto: Canal RCN

Desde luego, muchos navegantes han estado bajo la expectativa de la ausencia de algunas personas en la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri.

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Por ello, se han generado múltiples opiniones tras la ausencia de Felipe Saruma, quien a pesar de terminar su exrelación con Andrea, tuvo la oportunidad de vivir importantes momentos junto a Isabella y a Adhara.

¿Con qué publicación reapareció Felipe Saruma tras la reciente fiesta de 15 años de Isabella Valdiri?

Recientemente, Felipe Saruma reapareció en sus redes a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, publicando un video en el que disfrutó de un gratificante momento en su restaurante: ‘Margara’.

Así reapareció Felipe Saruma en sus redes tras no ser invitado a los 15 años de Isabella Valdiri
¿Cómo fue la exrelación de Saruma y Andrea Valdiri? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, varios internautas expresaron que no estuvieron de acuerdo tras la ausencia del creador de contenido digital en la fiesta de XV de Isabella Valdiri, la cual se llevó a cabo en el centro comercial La Serrezuela, en la ciudad de Cartagena.

Entre tanto, Felipe Saruma ha tenido la oportunidad en seguirse destacando como uno de los creadores de contenido con gran habilidad en el campo audiovisual en el país.

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