En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los quince años de Isabella, hija de la reconocida creadora de contenido digital, Andrea Valdiri.

Sin duda, uno de los temas que más ha generado diversos comentarios en las plataformas digitales se trata acerca de la fiesta de 15 años de Isabella, la cual se estima que tendrá un valor de aproximadamente 2.500 millones de pesos.

Así también, varios de los seguidores de la adolescente se han sorprendido con la reciente publicación de Isabella, quien mostró unas lujosas fotografías en donde no solo se resalta su belleza, sino que también, están a la expectativa de cómo será su lujosa celebración.

¿Cuál es la última publicación que compartió Isabella, hija de Andrea Valdiri, previo a sus quince años?

Cabe destacar que uno de los momentos que más comentarios ha generado por parte de los internautas se trata acerca de la millonaria fiesta de Isabella, la cual se llevará a cabo en el centro comercial La Serrezuela, un centro comercial en la ciudad de Cartagena.

Estas fotos compartió Isabella Valdiri en sus redes. | Foto: Canal RCN

De este modo, Isabella reapareció recientemente mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, presumiendo no solamente los lujosos vestidos que tiene, sino que, también al ver reflejado lo emocionada que está por la celebración de sus quince años, expresando las siguientes palabras:

“Comienza el conteo regresivo para una inolvidable, gracias, Dios por permitir que uno de nuestros sueños se haga realidad. Isa 15, a pocas horas”, agregó Isabella.

En las fotografías se refleja que Isabella está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, al tener la oportunidad de compartir de una fecha especial al lado de su madre, hermana y varios allegados.

¿Cuál fue el lujoso regalo que Andrea Valdiri le dio a su hija por la celebración de sus 15 años?

Lujoso regalo de Andrea Valdiri a su hija por sus 15 años. | Foto: Canal RCN

Hace algunos días, Andrea Valdiri generó una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales acerca del lujoso regalo que le dio a su hija, Isabella Valdiri, quien se ha convertido en una de sus mayores fuentes de inspiración.

El regalo que La Valdiri le dio a su hija Isabella, se trató acerca de un lujoso reloj, el cual se refleja en la publicación que compartió la influenciadora, que es uno de los accesorios de mayor preferencia de su hija.