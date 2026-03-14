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Exnovia de Yeferson Cossio se sometió a delicada operación: ¿qué se hizo?

La creadora de contenido Jenn Muriel, sorprendió al contar su testimonio tras someterse a radical decisión sobre su cuerpo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Procedimiento médico - Yeferson Cossio en entrevista para SuperLike.
Exnovia de Yeferson Cossio se sometió a operación. Foto | Freepik - Canal RCN.

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enn Muriel, una de las creadoras de contenido más queridas del panorama digital, recientemente acaparó la atención en redes sociales tras revelar que tomó una radical decisión, por lo hace pocos días se sometió a una operación de la que contó detalles.

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¿Qué operación se hizo Jenn Muriel en los últimos días?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida influencer ha construido una enorme comunidad de millones de seguidores, impactó al contar que decidió extraerse sus implantes mamarios.

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"Elegí mi salud por encima de unos s3nos grandes y nunca me había sentido tan s3xy... Hace un tiempo me retiré mis implantes mamarios y sé que es un tema bastante personal pero hoy quiero compartir un poco de mi experiencia porque probablemente este video le sirva a alguien", señaló.

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Antes de contar su testimonio, la joven quiso aprovechar el espacio para recalcar algo que a su criterio es muy importante y es que cada mujer es dueña de su cuerpo y por lo tanto de cada decisión que tome, ya sea de modificar o retirar algo, insistiendo en que es totalmente válida y merece respeto.

"Todas tenemos la libertad de tomar decisiones que nos hagan sentir plenas", afirmó la mujer durante el audiovisal que alcanzó más de 16 mil 'likes'.

¿Qué le pasó a Jenn Muriel y por qué tomó radical decisión sobre su cuerpo?

De acuerdo con el relato de Muriel, la razón que la llevó a elegir extraerse los implantes, fue justamente porque ya no se sentía cómoda con ellas, además no le gustaba como se estaba sintiendo y porque ademas admitió haber evolucionado bastante, lo que también la llevó a no sentirse identificada con el hecho de tenerlos.

En medio de sus palabras, la influencer antioqueña también fue enfática en que su salud y su bienestar se convirtieron en su prioridad, más allá de lo que la gente tenga por decir u opinar sobre su cuerpo.

Finalmente, Jenn confesó que hoy en día se siente "preciosa" y s3xy, además, quiso culminar su publicación dirigiéndose a todas aquellas personas que estén considerando hacerlo, por lo que les aconsejó que lo hagan siempre desde el respeto y el amor por lo que son.

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