La actriz Norma Nivia ha sorprendido a sus miles de seguidores al revelar una impactante escena de su participación en una producción hollywoodense, en la que su personaje aparece envuelto en llamas.

¿En qué película aparece Norma Nivia envuelta en llamas?

Por medio de sus redes sociales, Mateo Varela, actual pareja de la actriz libanense Norma Nivia, dio a conocer a sus seguidores la destacada participación de la artista en la película 'Coyotes', una producción realizada en Hollywood.

Norma Nivia participa en película de Hollywood y sorprende en redes. (Foto: Canal RCN)

En este film, Nivia interpreta a 'Sheila', un personaje que, según las imágenes reveladas, es perseguido dentro de su hogar por un coyote, un feroz animal que amenaza con atacarla.

En medio de la tensión, el personaje intenta ahuyentarlo utilizando fuego, pero la situación se sale de control y termina provocando que accidentalmente quede envuelta en llamas.

Tras esta intensa escena y su participación en la producción, la actuación de la actriz fue ampliamente elogiada por sus seguidores en redes sociales, quienes destacaron su desempeño en el proyecto.

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¿Qué elogios recibió Norma Nivia en redes tras su debut en el cine hollywoodense?

A través de los comentarios, varios seguidores de Mateo y Norma dejaron ver su alegría de que la colombiana se abriera paso en el cine estadounidense, recordando su estadía por La casa de los famosos Colombia, donde en algunas actividades demostró talento en su profesión.

Los fans de Norma Nivia y Mateo Varela han destacado y elogiado la relación que mantienen como pareja. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, muchos otros felicitaron a Mateo por apoyar los proyectos de su novia y ser el primero en sentir orgullo.

Donde te presuman y se sienta orgulloso de ti, ahí es", "Wow, no sabía que era tan excelente actriz" y "Ella siempre es buena en todo lo que hace", fueron algunos de los mensajes que dejaron.

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¿Norma Nivia y Matero Varela planean casarse?

Aunque la pareja anunció que decidió irse a vivir junta en la ciudad de Bogotá, hasta el momento no han declarado públicamente tener planes de dar un paso más allá en su relación, como el matrimonio.

Por ahora, ambos disfrutan de su convivencia y en redes sociales se les ve compartiendo momentos agradables, viajes y experiencias cotidianas que reflejan la estabilidad y el buen momento que atraviesan como pareja.