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Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella

Norma Nivia no pudo contener las lágrimas al recibir un saludo de su fallecido padre, un gesto que la llevó a mostrarse conmovida.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia.
Este fue el impresionante regalo Mateo le dio a Norma . Foto | Canal RCN.

El pasado viernes 03 de abril, Norma Nivia, participante de La casa de los famosos Colombia 2025, celebró su cumpleaños, una fecha que se convirtió en el momento para que Mateo Varela la sorprendiera con varios detalles que conmovieron a la actriz hasta las lágrimas.

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¿Cuál fue el curioso regalo de Mateo Varela que hizo llorar a Norma Nivia en su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, Mateo, también exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN, compartió el emotivo video en el que registró la reacción de Norma al recibir los detalles que él le tenía preparados para celebrar esta fecha tan especial.

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"Y volvió a ser 3 de abril y acá estoy a tu lado celebrando tu vida @normaniviag. Lo más lindo de darte un detalle es ver tu carita de felicidad. Te amo mi flaca hermosa", escribió Varela en la descripción del post.

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¿Qué le regaló Mateo Varela a Norma Nivia de cumpleaños?

En el video, 'Peluche', como también es conocido, mostró el instante en el que le hizo entrega de una caja junto a unas llaves para poder abrirla. Al recibirla, Norma revisó con detalle no solo la caja sino también su interior, en donde segundos después descubre que Mateo le obsequió una estrella.

"Mi amor te compré una estrella, estos son los documentos de tu estrella, ya hay una estrella en el universo que se llama Norma Nivia, ahí están las coordenadas", señaló Mateo emocionado de poder ver la reacción de la actriz.

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia.
Mateo Varela hizo llorar a Norma Nivia con emotivo regalo. Foto | Canal RCN.

Además de la estrella, el antioqueño también la sorprendió al regalarle accesorios con esta misma figura que fueron de todo el gusto de Nivia, quien también se quebró al recibir mensajes por parte de sus seres queridos, especialmente el de su papá, quien falleció años atrás, pero que gracias a la IA pudo enviarle amorosas palabras.

"Mi niña, hoy que cumples años, te mando un beso desde el cielo", se alcanza a escuchar en la grabación, mientras que Norma, conmovida, se limpia sus lágrimas.

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia.
Este fue el impresionante regalo Mateo le dio a Norma. Foto | Canal RCN.

Sin duda, la pareja de famosos continúa demostrando que su amor fue mucho más fuerte que las críticas, incluso que un reality, pues luego de un más de un año de coincidir en La casa más famosa del país, ambos siguen más unidos que nunca.

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