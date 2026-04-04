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La Segura rompió el silencio y reveló por qué no se ha casado con Baladán: ¿se cancela la boda?

La Segura se sinceró en redes y les contó a sus seguidores el motivo por el que no ha llegado al altar con Ignacio Baladán.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Segura e Ignacio Baladán en La casa de los famosos Colombia.
La Segura reveló cuándo planea casarse por la iglesia. Foto | Canal RCN.

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, recientemente acaparó la atención en redes sociales tras referirse a un tema que constantemente es motivo de interés entre los internautas y tiene que ver precisamente sobre su relación con Ignacio Baladán, puntalmente sobre cuando será su boda.

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¿Cuándo será la boda de La Segura e Ignacio Baladán? Esto reveló la creadora de contenido

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha logrado consolidar una comunidad de millones de seguidores, se mostró abierta a hablar sobre el tema, esto luego de que en medio de una dinámica de preguntas y respuestas un usuario le preguntara cuándo planean casarse y el por qué han aplazado tanto esta celebración.

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Frente al tema, la influencer y ahora empresaria, explicó de manera detallada las razones que los han llevado como pareja a decidir no llegar al altar por ahora.

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"Quienes me siguen hace muchos años ustedes saben que yo me sueño casándome de blanco desde chiquitica, pero la boda de tu vida, cuando Nacho me propuso matrimonio nosotros decidimos que nos íbamos a casar en junio del año pasado", señaló.

¿Por qué La Segura tuvo que aplazar su boda con Ignacio Baladán?

Sin embargo, justo cuando ya se encontraban haciendo los preparativos de su boda y ya estaba haciendo la lista de invitados, La Segura quedó embarazada, situación que les impidió continuar con sus planes, ya que la creadora digital no quería casarse mientras venía su hijo en camino.

La Segura en el after de La casa de los famosos Colombia 2026.
La Segura contó la razón por la que aplazó su boda con Ignacio Baladán. Foto | Canal RCN.

Además de su embarazo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que, otro de los motivos por los que la boda se aplazó, fue tomar la decisión de emprender, un proyecto que ya salió a la luz, pero que obviamente les tomó un tiempo, ya que según lo explicó ha sido bastante complicado.

"Entonces nos tocó aplazar la boda por la iglesia, nos casamos por lo civil porque queríamos que Lucca naciera en un hogar, dentro de un matrimonio... pero sentimos que, este año por ejemplo las prioridades de nosotros no están enfocadas en hacer el bodorrio", agregó.

La Segura e Ignacio Baladán en La casa de los famosos Colombia.
La Segura reveló la razón por la que no se ha casado con Baladán. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la caleña insistió en que de momento ambos están enfocados en otros temas, dejando claro que aunque su matrimonio será pronto, no se llevará a cabo este año, pues quieren que cuando al fin suceda se haga por todo lo alto y como siempre lo han soñado.

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