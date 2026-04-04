Hermana de Alexa Torrex explota y lanza mensaje a quienes critican a sus padres: "busquen a Dios"

En medio de la polémica que atraviesa La familia recocha, grupo conformado por los familiares de Alexa Torrex, recientemente Yuri Torres, hermana de la participante de La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio para enviar un contundente mensaje con e que quiso dirigirse a quienes no han parado de criticarlos.

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¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre la polémica que enfrenta La familia recocha y Jhorman Toloza?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ostenta una comunidad de millones de seguidores, reapareció una vez más para referirse a lo que viene sucediendo entre sus padres y Jhorman Toloza, exprometido de su hermana.

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"Quise hablar sobre el tema de todas esas personas que están hablando supremamente mal de mi familia, lo único que tengo para decirles es, que mi Dios los bendiga en esta semana santa tan hermosa, que pueda bendecir su mente, su corazón, su alma, su espíritu", dijo la joven sin titubeos.

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¿Qué pasó con La familia recocha y por qué están en medio de la polémica?

De acuerdo con la influencer, aquellas personas que están cegadas y llenas de odio en su corazón, no van a llegar a ningún lado, además, aseguró que es normal que entre las familias haya diferencias.

"En todas las familias hay problemas, hay desacuerdos, hay dificultades, lo más bonito es que a pesar de todo siguen unidos", agregó, dejando claro que, pese a lo que vienen atravesando debido a las declaraciones de sus papás en Buen día Colombia sobre Jhorma, será un tema que podrán superar.

Hermana de Alexa Torrex se refirió a la polémica con Jhorman Toloza. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la joven reiteró en que, aunque en este momento estén discutiendo, existe una gran posibilidad en que más adelante se reconcilien y se "den la mano".

Por último, Yuri envió una reflexión dedicada a quienes frecuentemente "le tiran veneno" a las personas, pues son ellos justamente los que deberían buscar a Dios para que los sane.

¿Qué pasó entre los padres de Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Recordemos que, la controversia entre ambas partes se dio luego de que los padres de la participante de esta tercera temporada expresaran en televisión nacional que el exprometido de su hija no es una personas de sus afectos, dejando claro además que, no es están de acuerdo con el compromiso, pues ambos consideran que su hija debería estar enfocado en sus proyectos.

Yuri Torres salió en defensa de sus padres tras polémica con Jhorman Toloza. Foto | Canal RCN.

En contraparte, Toloza, se defendió en redes sociales y manifestó no solo su rechazo por estas palabras, sino que también reveló que, a lo largo de su relación con Alexa, sus suegros son personas que constantemente se interponen en sus decisiones de pareja.