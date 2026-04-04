Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Alexa Torrex explota y lanza mensaje a quienes critican a sus padres: "busquen a Dios"

Yuri Torres, hermana de Alexa Torrex, rechazó los fuertes críticas y envió una reflexión sobre la polémica con Jhorman Toloza, su cuñado.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Hermana de Alexa Torrex envió mensaje a quienes critican a sus padres. Foto | Canal RCN.

En medio de la polémica que atraviesa La familia recocha, grupo conformado por los familiares de Alexa Torrex, recientemente Yuri Torres, hermana de la participante de La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio para enviar un contundente mensaje con e que quiso dirigirse a quienes no han parado de criticarlos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre la polémica que enfrenta La familia recocha y Jhorman Toloza?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ostenta una comunidad de millones de seguidores, reapareció una vez más para referirse a lo que viene sucediendo entre sus padres y Jhorman Toloza, exprometido de su hermana.

Artículos relacionados

"Quise hablar sobre el tema de todas esas personas que están hablando supremamente mal de mi familia, lo único que tengo para decirles es, que mi Dios los bendiga en esta semana santa tan hermosa, que pueda bendecir su mente, su corazón, su alma, su espíritu", dijo la joven sin titubeos.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con La familia recocha y por qué están en medio de la polémica?

De acuerdo con la influencer, aquellas personas que están cegadas y llenas de odio en su corazón, no van a llegar a ningún lado, además, aseguró que es normal que entre las familias haya diferencias.

"En todas las familias hay problemas, hay desacuerdos, hay dificultades, lo más bonito es que a pesar de todo siguen unidos", agregó, dejando claro que, pese a lo que vienen atravesando debido a las declaraciones de sus papás en Buen día Colombia sobre Jhorma, será un tema que podrán superar.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Hermana de Alexa Torrex se refirió a la polémica con Jhorman Toloza. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la joven reiteró en que, aunque en este momento estén discutiendo, existe una gran posibilidad en que más adelante se reconcilien y se "den la mano".

Por último, Yuri envió una reflexión dedicada a quienes frecuentemente "le tiran veneno" a las personas, pues son ellos justamente los que deberían buscar a Dios para que los sane.

¿Qué pasó entre los padres de Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Recordemos que, la controversia entre ambas partes se dio luego de que los padres de la participante de esta tercera temporada expresaran en televisión nacional que el exprometido de su hija no es una personas de sus afectos, dejando claro además que, no es están de acuerdo con el compromiso, pues ambos consideran que su hija debería estar enfocado en sus proyectos.

Alexa Torrex y Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia.
Yuri Torres salió en defensa de sus padres tras polémica con Jhorman Toloza. Foto | Canal RCN.

En contraparte, Toloza, se defendió en redes sociales y manifestó no solo su rechazo por estas palabras, sino que también reveló que, a lo largo de su relación con Alexa, sus suegros son personas que constantemente se interponen en sus decisiones de pareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Karen Sevillano cuenta el susto que vivió. Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo vivió un momento inesperado en medio de su paseo.

Lo más superlike

Juanda Caribe discute fuertemente con Tebi. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Tebi protagonizaron un duro enfrentamiento en La casa de los famosos; ¿Serán castigados?

Juanda Caribe y Tebi desataron un enfrentamiento lleno de gritos e insultos en La casa de los famosos Colombia 3.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella