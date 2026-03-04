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Reconocido cantante sorprende con foto de Karol G: ¿nuevo romance?

En las últimas horas, la cantante Karol G se convirtió en tema de conversación por cuenta de su vida sentimental.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karol G posa para las fotografías a su llegada al desfile de moda masculina Primavera-Verano 2024 de Jacquemus
Karol G aviva rumores romance con reconocido cantante. Foto |

La reciente publicación de Drake volvió a ponerlo en el centro de la conversación, esta esta vez por cuenta de una inesperada fotografía que compartió de la cantante Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G.

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¿Karol G tendría nuevo romance con reconocido cantante? Esto sucedió

Las especulaciones sobre la vida sentimental de la cantante colombiana se dieron a raíz de la sorpresiva aparición del rapero estadounidense con una famosa imagen de la reguetonera, situación que, como era de esperarse no pasó desapercibida en redes sociales.

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Y es que, la imagen elegida por el artista no es cualquiera, se trata nada más y nada menos que de una captura de uno de los momentos que corresponden al video musical de la canción 'Si Antes Te Hubiera Conocido', uno de los lanzamientos más exitosos de la llamada 'Bichota' en los últimos años.

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Además de la comentada fotografía, Drake la acompañó de un gif que para muchos fue interpretado como una clara señal de admiración por la talentosa antioqueña.

¿Cuál fue la imagen que Drake compartió de Karol G y causó furor en redes sociales?

Como era de esperarse, usuarios de las plataformas digitales estallaron con cientos de mensajes en los que se empezaron a preguntar si la publicación corresponde a un tema de admiración y reconocimiento por la carrera de Karol o si por el contrario existe otra motivación que llevó a Drake a sorprender de esta manera.

Drake recibe el premio a la Mejor Canción de Rap por "Gods Plan" durante la 61.ª edición de los Premios Grammy.
Drake sorprende al publicar imagen de Karol G en sus historias. Foto | Robyn Beck.

Incluso, seguidores ambos cantantes rumoran que podría tratarse de un romance, sin embargo, hay quienes no descartan que pueda tratarse de una posible colaboración.

¿Qué dijo Karol G sobre la sorpresiva publicación que hizo Drake con una foto suya?

Entretanto, la cantante no se ha pronunciado al respecto, lo cual ha dejado el tema abierto a todo tipo de comentarios, no obstante, cabe señalar que hasta el momento todo responde a conclusiones por parte de los internautas, a quienes solo les bastó una historias para avivar los rumores de un nuevo romance.

Karol G asiste a los premios Billboard Women in Music 2024.
La historia de Drake que despertó rumores de romance con Karol G. Foto | Michael Tran.

Cabe señalar que, la vida sentimental de la cantante urbana, vuelve a ser tema de conversación luego de que meses atrás se confirmara su ruptura con el también artista colombiano Feid, con quien sostuvo una relación estable por varios años.

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